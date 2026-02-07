Грузия
Украина действует против интересов Венгрии - Орбан
Украина действует против интересов Венгрии - Орбан
07.02.2026
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина стала врагом его страны из-за стремления добиться прекращения поставок российских энергоресурсов в Венгрию.Выступая на предвыборном мероприятии в городе Сомбатхейе, Орбан отметил, что Киев, по его словам, постоянно призывает Брюссель отключить Венгрию от дешевой российской энергии. Глава правительства также напомнил, что отказ от российских нефти и газа может иметь тяжелые последствия для венгерской экономики. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что подобный шаг, к которому призывает оппозиция, привел бы к серьезным экономическим проблемам. В конце января Евросоюз окончательно утвердил запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Венгрия и Словакия заявили о намерении оспорить это решение в суде ЕС.В Москве ранее отмечали, что отказ Запада от российских энергоресурсов приведет лишь к росту цен и увеличению зависимости от посредников.
Украина действует против интересов Венгрии - Орбан

20:45 07.02.2026 (обновлено: 20:46 07.02.2026)
Глава правительства напомнил, что отказ от российских нефти и газа может иметь тяжелые последствия для венгерской экономики
ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина стала врагом его страны из-за стремления добиться прекращения поставок российских энергоресурсов в Венгрию.
Выступая на предвыборном мероприятии в городе Сомбатхейе, Орбан отметил, что Киев, по его словам, постоянно призывает Брюссель отключить Венгрию от дешевой российской энергии.
"Пока Украина это делает, она, извините, полагаю, является нашим врагом. Киев нарушает наши основополагающие интересы", — заявил венгерский премьер. Трансляцию вел телеканал М1.
Глава правительства также напомнил, что отказ от российских нефти и газа может иметь тяжелые последствия для венгерской экономики. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что подобный шаг, к которому призывает оппозиция, привел бы к серьезным экономическим проблемам.
В конце января Евросоюз окончательно утвердил запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Венгрия и Словакия заявили о намерении оспорить это решение в суде ЕС.
В Москве ранее отмечали, что отказ Запада от российских энергоресурсов приведет лишь к росту цен и увеличению зависимости от посредников.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
