Украина действует против интересов Венгрии - Орбан

Глава правительства напомнил, что отказ от российских нефти и газа может иметь тяжелые последствия для венгерской экономики 07.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 авг — Sputnik. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина стала врагом его страны из-за стремления добиться прекращения поставок российских энергоресурсов в Венгрию.Выступая на предвыборном мероприятии в городе Сомбатхейе, Орбан отметил, что Киев, по его словам, постоянно призывает Брюссель отключить Венгрию от дешевой российской энергии. Глава правительства также напомнил, что отказ от российских нефти и газа может иметь тяжелые последствия для венгерской экономики. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что подобный шаг, к которому призывает оппозиция, привел бы к серьезным экономическим проблемам. В конце января Евросоюз окончательно утвердил запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Венгрия и Словакия заявили о намерении оспорить это решение в суде ЕС.В Москве ранее отмечали, что отказ Запада от российских энергоресурсов приведет лишь к росту цен и увеличению зависимости от посредников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

