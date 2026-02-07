https://sputnik-georgia.ru/20260207/skonchalsya-praprapravnuk-aleksandra-pushkina-vyacheslav-gutsko-297026803.html

Скончался прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко

Sputnik Грузия

07.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Прапраправнук великого русского поэта Александра Пушкина Вячеслав Гуцко ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в Государственном музее имени Пушкина."Ушел из жизни Вячеслав Александрович Гуцко — прапраправнук Александра Сергеевича Пушкина", — говорится в сообщении музея.По данным учреждения, Гуцко скончался 29 января — в тот же день по старому стилю умер и его знаменитый предок. Он представлял пятое поколение рода Пушкиных и был праправнуком Александра Александровича Пушкина, старшего сына поэта.Большую часть жизни Вячеслав Гуцко проработал в конструкторском бюро завода имени Лихачева. На протяжении многих лет он также сотрудничал с Государственным музеем имени Пушкина, где выразили соболезнования его родным и близким.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

