Скончался прапраправнук Александра Пушкина Вячеслав Гуцко

Он представлял пятое поколение рода Пушкиных и был праправнуком Александра Александровича Пушкина, старшего сына поэта
18:10 07.02.2026 (обновлено: 18:11 07.02.2026)
Он представлял пятое поколение рода Пушкиных и был праправнуком Александра Александровича Пушкина, старшего сына поэта
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Прапраправнук великого русского поэта Александра Пушкина Вячеслав Гуцко ушел из жизни в возрасте 87 лет. Об этом сообщили в Государственном музее имени Пушкина.
"Ушел из жизни Вячеслав Александрович Гуцко — прапраправнук Александра Сергеевича Пушкина", — говорится в сообщении музея.
По данным учреждения, Гуцко скончался 29 января — в тот же день по старому стилю умер и его знаменитый предок. Он представлял пятое поколение рода Пушкиных и был праправнуком Александра Александровича Пушкина, старшего сына поэта.
Большую часть жизни Вячеслав Гуцко проработал в конструкторском бюро завода имени Лихачева. На протяжении многих лет он также сотрудничал с Государственным музеем имени Пушкина, где выразили соболезнования его родным и близким.