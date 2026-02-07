Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260207/smertonosnaya-fotosessiya-tragediya-proizoshla-s-podrostkom-v-kurortnom-batumi-297009274.html
Смертоносная фотосессия: трагедия произошла с подростком в курортном Батуми
Смертоносная фотосессия: трагедия произошла с подростком в курортном Батуми
Sputnik Грузия
Уголовное дело возбуждено по статье "Лишение жизни по неосторожности" 07.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-07T11:58+0400
2026-02-07T11:58+0400
происшествия
новости
аджария
батуми
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23565/84/235658484_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_eed72f687f860a933c45815f42abb0eb.jpg
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Подросток погиб на черноморском курорте Грузии, в городе Батуми (Аджария) во время съемки фото, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным СМИ, группа подростков фотографировалась на мосту в районе Бони возле рынка. Один из них, 16-летний парень, не удержал равновесия и упал на вагон грузового поезда под мостом. Юноша погиб, по предварительным данным, от от удара током.Точную причину установит экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье "Лишение жизни по неосторожности". Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
аджария
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23565/84/235658484_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_8f5b5eae4ef4ccd34b1b6266dceeaae4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, аджария, батуми
происшествия, новости, аджария, батуми

Смертоносная фотосессия: трагедия произошла с подростком в курортном Батуми

11:58 07.02.2026
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкМобильный телефон
Мобильный телефон - Sputnik Грузия, 1920, 07.02.2026
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Уголовное дело возбуждено по статье "Лишение жизни по неосторожности"
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Подросток погиб на черноморском курорте Грузии, в городе Батуми (Аджария) во время съемки фото, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По данным СМИ, группа подростков фотографировалась на мосту в районе Бони возле рынка. Один из них, 16-летний парень, не удержал равновесия и упал на вагон грузового поезда под мостом. Юноша погиб, по предварительным данным, от от удара током.
Точную причину установит экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье "Лишение жизни по неосторожности".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0