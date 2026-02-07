https://sputnik-georgia.ru/20260207/smertonosnaya-fotosessiya-tragediya-proizoshla-s-podrostkom-v-kurortnom-batumi-297009274.html
Смертоносная фотосессия: трагедия произошла с подростком в курортном Батуми
Смертоносная фотосессия: трагедия произошла с подростком в курортном Батуми
Sputnik Грузия
Уголовное дело возбуждено по статье "Лишение жизни по неосторожности" 07.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-07T11:58+0400
2026-02-07T11:58+0400
2026-02-07T11:58+0400
происшествия
новости
аджария
батуми
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23565/84/235658484_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_eed72f687f860a933c45815f42abb0eb.jpg
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Подросток погиб на черноморском курорте Грузии, в городе Батуми (Аджария) во время съемки фото, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным СМИ, группа подростков фотографировалась на мосту в районе Бони возле рынка. Один из них, 16-летний парень, не удержал равновесия и упал на вагон грузового поезда под мостом. Юноша погиб, по предварительным данным, от от удара током.Точную причину установит экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье "Лишение жизни по неосторожности". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
аджария
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23565/84/235658484_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_8f5b5eae4ef4ccd34b1b6266dceeaae4.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, новости, аджария, батуми
происшествия, новости, аджария, батуми
Смертоносная фотосессия: трагедия произошла с подростком в курортном Батуми
Уголовное дело возбуждено по статье "Лишение жизни по неосторожности"
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Подросток погиб на черноморском курорте Грузии, в городе Батуми (Аджария) во время съемки фото, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По данным СМИ, группа подростков фотографировалась на мосту в районе Бони возле рынка. Один из них, 16-летний парень, не удержал равновесия и упал на вагон грузового поезда под мостом. Юноша погиб, по предварительным данным, от от удара током.
Точную причину установит экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье "Лишение жизни по неосторожности".