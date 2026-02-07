https://sputnik-georgia.ru/20260207/smertonosnaya-fotosessiya-tragediya-proizoshla-s-podrostkom-v-kurortnom-batumi-297009274.html

Смертоносная фотосессия: трагедия произошла с подростком в курортном Батуми

Смертоносная фотосессия: трагедия произошла с подростком в курортном Батуми

Sputnik Грузия

Уголовное дело возбуждено по статье "Лишение жизни по неосторожности" 07.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-07T11:58+0400

2026-02-07T11:58+0400

2026-02-07T11:58+0400

происшествия

новости

аджария

батуми

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23565/84/235658484_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_eed72f687f860a933c45815f42abb0eb.jpg

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Подросток погиб на черноморском курорте Грузии, в городе Батуми (Аджария) во время съемки фото, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным СМИ, группа подростков фотографировалась на мосту в районе Бони возле рынка. Один из них, 16-летний парень, не удержал равновесия и упал на вагон грузового поезда под мостом. Юноша погиб, по предварительным данным, от от удара током.Точную причину установит экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье "Лишение жизни по неосторожности". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

аджария

батуми

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, аджария, батуми