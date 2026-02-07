У Грузии лучший опыт по борьбе с иностранным влиянием – премьер

https://sputnik-georgia.ru/20260207/u-gruzii-luchshiy-opyt-po-borbe-s-inostrannym-vliyaniem--premer-297009812.html

Грузия продолжает предпринимать шаги для борьбы с иностранным влиянием, и именно с этим связаны поправки в закон "О грантах", заявил Кобахидзе 07.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. У Грузии лучший опыт в борьбе с иностранным влиянием, и она готова поделиться им с Советом Европы, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Совет Европы в рамках исследования попросил страны-члены, в том числе Грузию, поделиться информацией по иностранной информационной манипуляции и вмешательству. Грузия уже подготовила соответствующий документ. "Мы рады, что у Совета Европы такой интерес – у Грузии действительно один из лучших опытов в борьбе с иностранным влиянием. Вы знаете, что закон о прозрачности служил именно этой цели, и последующее законодательство служит именно этой цели. Конечно, мы готовы поделиться с Советом Европы нашим опытом в борьбе с иностранным влиянием", – сказал Кобахидзе. Кроме того, Кобахидзе отметил, что Грузия продолжает предпринимать шаги для борьбы с иностранным влиянием, и именно с этим связаны поправки в закон "О грантах". "Были возможности обхода закона. Тот законопроект, который был инициирован, по существу, служит нейтрализации этих механизмов обхода", – заявил Кобахидзе. Согласно данным на сайте Совета Европы, исследование, по которому Грузию попросили предоставить информацию, рассматривает правовые вызовы и пробелы в плане криминализации определенных действий, связанных с иностранным влиянием, и определяет возможные подходы к превенции, повышению осведомленности и образовательным мерам в отношении дезинформации и иностранного влияния. Исследование касается целесообразности разработки правового инструмента Совета Европы об иностранной информационной манипуляции и вмешательстве (FIMI), включая дезинформацию. Оно изучает вызовы, связанные с вмешательством в выборы, концентрацией и захватом СМИ, свободой СМИ и демократической и информационной грамотностью, организованной преступностью, киберпреступностью, коррупцией, а также злоупотреблением искусственным интеллектом и другими технологиями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

