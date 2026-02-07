https://sputnik-georgia.ru/20260207/v-gruzii-zakryli-devyat-restoranov-i-kafe-297007876.html

В Грузии закрыли девять ресторанов и кафе

В Грузии закрыли девять ресторанов и кафе

Sputnik Грузия

Все рестораны и кафе были закрыты из-за критических несоответствий нормам гигиены и санитарии 07.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-07T14:35+0400

2026-02-07T14:35+0400

2026-02-07T14:51+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство продовольствия грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/0e/268516316_0:982:2048:2134_1920x0_80_0_0_0280566ddab4e0ddc761253e107807ca.jpg

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Национальное агентство продовольствия после проверки закрыло девять из 20 объектов питания, в том числе популярные среди туристов. Среди закрытых объектов – кафе и рестораны с азиатской кухней, расположенные в центре города, в том числе Fire wok, Evil wok, Йоко Азия. Все рестораны и кафе были закрыты из-за критических несоответствий нормам гигиены и санитарии. Кроме этого, Агентство национального продовольствия выявило такие нарушения, как работа без регистрации, нарушение правил хранения и этикетирования продуктов. В целях безопасности местных жителей и туристов, сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии регулярно проверяют заведения общественного питания по всей стране. К основным требованиям, которые должны соблюдать предприниматели, относятся: соблюдение санитарно-гигиенических норм, надлежащие условия хранения, производства и сбыта сырья и готовой продукции, соблюдение сроков, маркировка, внедрение системы санитарно-гигиенического обеспечения, регистрация в Реестре хозяйственной деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии