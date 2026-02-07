https://sputnik-georgia.ru/20260207/v-gruzii-zakryli-devyat-restoranov-i-kafe-297007876.html
В Грузии закрыли девять ресторанов и кафе
В Грузии закрыли девять ресторанов и кафе
Все рестораны и кафе были закрыты из-за критических несоответствий нормам гигиены и санитарии 07.02.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Национальное агентство продовольствия после проверки закрыло девять из 20 объектов питания, в том числе популярные среди туристов. Среди закрытых объектов – кафе и рестораны с азиатской кухней, расположенные в центре города, в том числе Fire wok, Evil wok, Йоко Азия. Все рестораны и кафе были закрыты из-за критических несоответствий нормам гигиены и санитарии. Кроме этого, Агентство национального продовольствия выявило такие нарушения, как работа без регистрации, нарушение правил хранения и этикетирования продуктов. В целях безопасности местных жителей и туристов, сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии регулярно проверяют заведения общественного питания по всей стране. К основным требованиям, которые должны соблюдать предприниматели, относятся: соблюдение санитарно-гигиенических норм, надлежащие условия хранения, производства и сбыта сырья и готовой продукции, соблюдение сроков, маркировка, внедрение системы санитарно-гигиенического обеспечения, регистрация в Реестре хозяйственной деятельности.
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Национальное агентство продовольствия после проверки закрыло девять из 20 объектов питания, в том числе популярные среди туристов.
Среди закрытых объектов – кафе и рестораны с азиатской кухней, расположенные в центре города, в том числе Fire wok, Evil wok, Йоко Азия. Все рестораны и кафе были закрыты из-за критических несоответствий нормам гигиены и санитарии.
Кроме этого, Агентство национального продовольствия выявило такие нарушения, как работа без регистрации, нарушение правил хранения и этикетирования продуктов.
В целях безопасности местных жителей и туристов, сотрудники Национального агентства продовольствия Грузии регулярно проверяют заведения общественного питания по всей стране.
Проверка включает оценку санитарно-гигиенического состояния кухни, условий хранения и приготовления пищи, сроков годности, маркировку и отслеживаемость сырья. Контроль становится строже и тщательнее в разгар туристических сезонов – как зимой, так и летом.
К основным требованиям, которые должны соблюдать предприниматели, относятся: соблюдение санитарно-гигиенических норм, надлежащие условия хранения, производства и сбыта сырья и готовой продукции, соблюдение сроков, маркировка, внедрение системы санитарно-гигиенического обеспечения, регистрация в Реестре хозяйственной деятельности.