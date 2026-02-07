Валютные резервы Нацбанка Грузии продолжают расти

https://sputnik-georgia.ru/20260207/valyutnye-rezervy-natsbanka-gruzii-prodolzhayut-rasti-297007714.html
По состоянию на 31 января 2026 года доля золота в общих международных валютных резервах составляет 18,1%
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. По состоянию на 31 января 2026 года международные валютные резервы Национального банка составили 6,3 миллиарда долларов, достигнув исторического максимума, говорится в сообщении регулятора.В предыдущий раз международные резервы Нацбанка Грузии достигали исторического максимума 31 декабря 2025 года – 6,2 миллиарда долларов.За январь резервы увеличились на 140,9 миллиона долларов.В документе подчеркивается, что международные валютные резервы являются важным гарантом макроэкономической стабильности страны. Долгосрочная политика Национального банка всегда была направлена на накопление международных резервов и эффективное управление резервными активами – достигнутый показатель, по данным января, является подтверждением этого, отмечается в сообщении.По состоянию на 31 января 2026 года доля золота в общих международных валютных резервах составляет 18,1% (1 143,2 миллиона долларов). В результате изменения цены золота стоимость монетарного золота увеличилась примерно в 2,3 раза, на 643,2 миллиона долларов, с момента его приобретения, что подчеркивает эффективность стратегии диверсификации резервов Национального банка.
"В текущий период, благодаря благоприятным рыночным условиям, НБГ продолжает пополнять резервы. В общей сложности чистые покупки в течение 2025 года составили 2 432,5 млн долларов", – говорится в сообщении.
