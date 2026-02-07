Валютные резервы Нацбанка Грузии продолжают расти

Грузия
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. По состоянию на 31 января 2026 года международные валютные резервы Национального банка составили 6,3 миллиарда долларов, достигнув исторического максимума, говорится в сообщении регулятора.В предыдущий раз международные резервы Нацбанка Грузии достигали исторического максимума 31 декабря 2025 года – 6,2 миллиарда долларов.За январь резервы увеличились на 140,9 миллиона долларов.В документе подчеркивается, что международные валютные резервы являются важным гарантом макроэкономической стабильности страны. Долгосрочная политика Национального банка всегда была направлена ​​на накопление международных резервов и эффективное управление резервными активами – достигнутый показатель, по данным января, является подтверждением этого, отмечается в сообщении.По состоянию на 31 января 2026 года доля золота в общих международных валютных резервах составляет 18,1% (1 143,2 миллиона долларов). В результате изменения цены золота стоимость монетарного золота увеличилась примерно в 2,3 раза, на 643,2 миллиона долларов, с момента его приобретения, что подчеркивает эффективность стратегии диверсификации резервов Национального банка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
