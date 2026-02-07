Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открыта

https://sputnik-georgia.ru/20260207/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-otkryta-297009684.html
2026-02-07T12:36+0400
2026-02-07T12:36+0400
2026-02-07T12:54+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/07/297008726_0:97:1040:682_1920x0_80_0_0_50adda932e9fed6a09386872cb2d301c.jpg
ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Движение на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), открылось для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог. Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действовал с утра субботы, 7 февраля на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/07/297008726_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_021bc0b2d989ac79ed02292dd6c663f1.jpg
