Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открыта

Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действовал с утра 7 февраля 07.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Движение на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), открылось для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог. Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действовал с утра субботы, 7 февраля на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

