Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России закрылась для грузовиков

ТБИЛИСИ, 7 фев — Sputnik. Движение грузового автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), закрыто из-за сложных метеорологических условий, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог. Запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом действует на участке Гудаури (Поста)-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. По информации ведомства, движение для остального вида автотранспорта на этом участке и на участке Млета-Гудаури будет осуществляется в безостановочном режиме. При этом на участке Гудаури-Коби передвигаться следует по противолавинным тоннелям. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
