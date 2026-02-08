https://sputnik-georgia.ru/20260208/297041513.html
Лебедь на взводе и собака, унесенная ветром: самые смешные фото недели
Лебедь на взводе и собака, унесенная ветром: самые смешные фото недели
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 08.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-08T09:44+0400
2026-02-08T09:44+0400
2026-02-08T22:43+0400
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© Getty Images / Alberto E. Rodriguez
Атмосфера мероприятия "Крик 7" x Meta Creator Event в студии Paramount Pictures в Лос-Анджелесе.
© Getty Images / Alberto E. Rodriguez
Атмосфера мероприятия "Крик 7" x Meta Creator Event в студии Paramount Pictures в Лос-Анджелесе.
© AP Photo / Angelina Katsanis
Грумер готовит свою собаку на выставке собак Вестминстерского клуба собаководства в Нью-Йорке.
© AP Photo / Angelina Katsanis
Грумер готовит свою собаку на выставке собак Вестминстерского клуба собаководства в Нью-Йорке.
© Getty Images / The New Zealand Herald/Jason Dorday
Прыгуны с моста Ману в Вайтанги, Новая Зеландия.
Прыгуны с моста Ману в Вайтанги, Новая Зеландия.
© Getty Images / Arnoldo Robert
Избранный президент Коста-Рики Лаура Фернандес получает игрушечного тигра от сторонника после президентских выборов.
© Getty Images / Arnoldo Robert
Избранный президент Коста-Рики Лаура Фернандес получает игрушечного тигра от сторонника после президентских выборов.
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Люди купаются в проруби в озере недалеко от Вильнюса.
Люди купаются в проруби в озере недалеко от Вильнюса.
© REUTERS Toby Melville
Эндрю Маунтбаттен-Виндзор верхом на лошади в Виндзорском Большом парке.
© REUTERS Toby Melville
Эндрю Маунтбаттен-Виндзор верхом на лошади в Виндзорском Большом парке.
© Getty Images / picture alliance/Martin Schutt
Участники предупредительной забастовки в Jena University Hospital, Германия.
Участники предупредительной забастовки в Jena University Hospital, Германия.
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкГорожане на Набережной улице во Владивостоке.
Горожане на Набережной улице во Владивостоке.
© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк
Лебедь зимует на озере Светлое на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк
Лебедь зимует на озере Светлое на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
© REUTERS Mario Anzuoni
Участники группы Aterciopelados на красной дорожке во время 68-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.
Участники группы Aterciopelados на красной дорожке во время 68-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.