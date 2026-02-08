Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260208/297041513.html
Лебедь на взводе и собака, унесенная ветром: самые смешные фото недели
Лебедь на взводе и собака, унесенная ветром: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 08.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-08T09:44+0400
2026-02-08T22:43+0400
мультимедиа
фотоленты
в мире
лос-анджелес
нью-йорк
новая зеландия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/08/297041691_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ef9580570a350fd73abc023dcdd687c5.jpg
лос-анджелес
нью-йорк
новая зеландия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/08/297041691_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8eaf27bc1759c9326ad2938c0dc59dd2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, лос-анджелес, нью-йорк, новая зеландия
фото, мультимедиа, фотоленты, в мире, лос-анджелес, нью-йорк, новая зеландия

Лебедь на взводе и собака, унесенная ветром: самые смешные фото недели

09:44 08.02.2026 (обновлено: 22:43 08.02.2026)
Подписаться
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© Getty Images / Alberto E. Rodriguez

Атмосфера мероприятия "Крик 7" x Meta Creator Event в студии Paramount Pictures в Лос-Анджелесе.

Атмосфера мероприятия &quot;Крик 7&quot; x Meta Creator Event в студии Paramount Pictures в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
1/10
© Getty Images / Alberto E. Rodriguez

Атмосфера мероприятия "Крик 7" x Meta Creator Event в студии Paramount Pictures в Лос-Анджелесе.

© AP Photo / Angelina Katsanis

Грумер готовит свою собаку на выставке собак Вестминстерского клуба собаководства в Нью-Йорке.

Грумер готовит свою собаку на выставке собак Вестминстерского клуба собаководства в Нью-Йорке. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / Angelina Katsanis

Грумер готовит свою собаку на выставке собак Вестминстерского клуба собаководства в Нью-Йорке.

© Getty Images / The New Zealand Herald/Jason Dorday

Прыгуны с моста Ману в Вайтанги, Новая Зеландия.

Прыгуны с моста Ману в Вайтанги, Новая Зеландия. - Sputnik Грузия
3/10
© Getty Images / The New Zealand Herald/Jason Dorday

Прыгуны с моста Ману в Вайтанги, Новая Зеландия.

© Getty Images / Arnoldo Robert

Избранный президент Коста-Рики Лаура Фернандес получает игрушечного тигра от сторонника после президентских выборов.

Избранный президент Коста-Рики Лаура Фернандес получает игрушечного тигра от сторонника после президентских выборов. - Sputnik Грузия
4/10
© Getty Images / Arnoldo Robert

Избранный президент Коста-Рики Лаура Фернандес получает игрушечного тигра от сторонника после президентских выборов.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Люди купаются в проруби в озере недалеко от Вильнюса.

Люди купаются в проруби в озере недалеко от Вильнюса. - Sputnik Грузия
5/10
© AP Photo / Mindaugas Kulbis

Люди купаются в проруби в озере недалеко от Вильнюса.

© REUTERS Toby Melville

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор верхом на лошади в Виндзорском Большом парке.

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор верхом на лошади в Виндзорском Большом парке. - Sputnik Грузия
6/10
© REUTERS Toby Melville

Эндрю Маунтбаттен-Виндзор верхом на лошади в Виндзорском Большом парке.

© Getty Images / picture alliance/Martin Schutt

Участники предупредительной забастовки в Jena University Hospital, Германия.

Участники предупредительной забастовки в Jena University Hospital, Германия. - Sputnik Грузия
7/10
© Getty Images / picture alliance/Martin Schutt

Участники предупредительной забастовки в Jena University Hospital, Германия.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанкГорожане на Набережной улице во Владивостоке.
Горожане на Набережной улице во Владивостоке - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
/
Перейти в фотобанк
Горожане на Набережной улице во Владивостоке.
© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin / Перейти в фотобанк

Лебедь зимует на озере Светлое на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.

Лебедь зимует на озере Светлое на территории государственного природного комплексного заказника &quot;Лебединый&quot; в Алтайском крае. - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Vladimir Vyatkin
/
Перейти в фотобанк

Лебедь зимует на озере Светлое на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.

© REUTERS Mario Anzuoni

Участники группы Aterciopelados на красной дорожке во время 68-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

Участники группы Aterciopelados на красной дорожке во время 68-й ежегодной церемонии вручения премии &quot;Грэмми&quot; в Лос-Анджелесе. - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS Mario Anzuoni

Участники группы Aterciopelados на красной дорожке во время 68-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми" в Лос-Анджелесе.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0