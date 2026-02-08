https://sputnik-georgia.ru/20260208/gruzinskikh-olimpiytsev-nagradyat-denezhnymi-premiyami-za-medali-297037127.html
Грузинских олимпийцев наградят денежными премиями за медали
В зимних Олимпийских играх в Милане участвуют восемь грузинских спортсменов – в соревнованиях по фигурному катанию и горнолыжному спорту 08.02.2026
2026-02-08T16:42+0400
2026-02-08T16:42+0400
2026-02-08T16:59+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/07/297014615_0:93:1201:769_1920x0_80_0_0_622f09f582df680f33944ae02c13d683.jpg
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания медалей, сообщили в пресс-службе правительства. В зимних Олимпийских играх в Милане участвуют восемь грузинских спортсменов – в соревнованиях по фигурному катанию и горнолыжному спорту. Как и на летних Олимпийских играх, призовой фонд за золотую медаль составит 1 миллион лари, за серебряную – 500 тысяч лари, а за бронзовую – 300 тысяч лари. На прошлых Олимпийских играх 2022 года Грузию представляли девять спортсменов в трех дисциплинах – горнолыжный спорт, санный спорт и фигурное катание. Сборная Грузии завершила выступление без медалей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
2026
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/07/297014615_26:0:1175:862_1920x0_80_0_0_79e84ec8ec29c52896da5e5c80a3af3f.jpg
16:42 08.02.2026 (обновлено: 16:59 08.02.2026)
