https://sputnik-georgia.ru/20260208/gruzinskikh-olimpiytsev-nagradyat-denezhnymi-premiyami-za-medali-297037127.html

Грузинских олимпийцев наградят денежными премиями за медали

Грузинских олимпийцев наградят денежными премиями за медали

Sputnik Грузия

В зимних Олимпийских играх в Милане участвуют восемь грузинских спортсменов – в соревнованиях по фигурному катанию и горнолыжному спорту 08.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-08T16:42+0400

2026-02-08T16:42+0400

2026-02-08T16:59+0400

спорт

грузия

новости

милан

олимпийские игры

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/07/297014615_0:93:1201:769_1920x0_80_0_0_622f09f582df680f33944ae02c13d683.jpg

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания медалей, сообщили в пресс-службе правительства. В зимних Олимпийских играх в Милане участвуют восемь грузинских спортсменов – в соревнованиях по фигурному катанию и горнолыжному спорту. Как и на летних Олимпийских играх, призовой фонд за золотую медаль составит 1 миллион лари, за серебряную – 500 тысяч лари, а за бронзовую – 300 тысяч лари. На прошлых Олимпийских играх 2022 года Грузию представляли девять спортсменов в трех дисциплинах – горнолыжный спорт, санный спорт и фигурное катание. Сборная Грузии завершила выступление без медалей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

милан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, милан, олимпийские игры