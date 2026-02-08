https://sputnik-georgia.ru/20260208/gruziya-probilas-v-final-komand-po-figurnomu-kataniyu-na-olimpiade-v-milane-297033799.html

Грузия пробилась в финал команд по фигурному катанию на Олимпиаде в Милане

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Грузия впервые в истории вышла в финал командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх – по итогам короткой программы команда набрала 25 баллов, заняв проходное пятое место среди 10 стран. Ника Эгадзе в короткой программе получил 84,37 балла и принес команде 5 очков. Затем танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин добавила еще 7 очков, а Анастасия Губанова принесла 6 очков. Спортивная пара Анастасия Метелкина и Лука Берулава заработала 9 очков. Таким образом, Грузия уверенно вошла в пятерку сильнейших и вышла в решающий раунд. Уже в финале первыми на лед вышли Диана Дэвис и Глеб Смолкин. В произвольной программе они получили 117,82 балла и добавили в копилку сборной 7 очков. Турнирная таблица после их выступления: Борьба за олимпийские медали продолжится 8 февраля в 22:30. Грузию в произвольной программе представят: Ника Эгадзе, Анастасия Губанова, Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Грузия представлена на Олимпийских играх восемью спортсменами в двух дисциплинах – фигурном катании и горнолыжном спорте. На прошлых Олимпийских играх 2022 года Грузию представляли девять спортсменов в трех дисциплинах – горнолыжный спорт, санный спорт и фигурное катание.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

