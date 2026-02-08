Грузия разгромила в гостях Швейцарию в первом матче ЧЕ по регби

https://sputnik-georgia.ru/20260208/gruziya-razgromila-v-gostyakh-shveytsariyu-v-pervom-matche-che-po-regbi-297038494.html
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Сборная Грузии по регби провела свой первый матч чемпионата Европы 2026 против сборной Швейцарии в Ивердоне, одержав победу со счетом 54:3. Этот матч стал сотым для одного из ключевых игроков сборной Васила Лобжанидзе. В свои 29 лет он стал вторым самым молодым центурионом в мире. Все центурионы сборной Грузии: 1-2. Давид Качарава, Сандро Тодуа – по 122 игры; 3. Мераб Квирикашвили – 155 игр; 4. Мераб Шарикадзе – 104 игры; 5. Шалва Мамукашвили – 103 игры; 6-8. Георгий Чхаидзе, Лаша Малагурадзе, Васил Лобжанидзе – по 100 игр. Во второй половине Борджгалоснеби занесли семь попыток и в итоге одержали победу над соперником с бонусным очком. Сборная Грузия завершит групповой этап в Тбилиси, на стадионе "Авчала", матчем против Испании 21 февраля. Чемпионат Европы пройдет в 2026 году по той же системе, что и в прошлом: на первом этапе восемь команд будут разделены на две группы, из которых две команды-победительницы выйдут в полуфинал кубка, а остальные будут бороться за места с V по VIII. В группу А входят Испания, Грузия, Швейцария и Нидерланды, а в группу B – Португалия, Румыния, Германия и Бельгия. Полуфиналы состоятся 7-8 марта. Финальные матчи пройдут в Мадриде 15 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
