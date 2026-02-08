https://sputnik-georgia.ru/20260208/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-v-blizhayshie-dni--tochnyy-prognoz-sinoptikov-297039004.html

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии и вызвать оползни 08.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Осадки, местами сильные, ожидаются 9 и 10 февраля на большей части территории Грузии, сообщили в национальном агентстве окружающей среды. В высокогорных районах ожидаются снегопад, туман, метели и лавинная опасность. Из-за обильного снега, плохой видимости и опасности схода лавин движение транспорта на некоторых участках дорог может быть ограничено. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии и вызвать оползни. Уровень опасности возникновения природных катастроф оценивается как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

