Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз синоптиков
Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни – точный прогноз синоптиков
Sputnik Грузия
Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии и вызвать оползни 08.02.2026
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Осадки, местами сильные, ожидаются 9 и 10 февраля на большей части территории Грузии, сообщили в национальном агентстве окружающей среды. В высокогорных районах ожидаются снегопад, туман, метели и лавинная опасность. Из-за обильного снега, плохой видимости и опасности схода лавин движение транспорта на некоторых участках дорог может быть ограничено. Ожидаемые осадки могут значительно повысить уровень воды в реках Западной Грузии и вызвать оползни. Уровень опасности возникновения природных катастроф оценивается как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
