Какой сегодня церковный праздник: 8 февраля 2026

По православному церковному календарю 8 февраля отмечают день памяти святых Ксенофонта, Марии, Аркадия, Иоанна, Анания, Петра, Симеона, Давида и других 08.02.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святые мученикиПо церковному календарю 8 февраля поминают преподобного Ксенофонта, его супругу Марию и их сыновей Аркадия и Иоанна, живших в V веке.Ксенофонт и Мария – знатные и богатые константинопольские граждане, которые отличались душевной простотой и добрым сердцем. Для получения полного образования они отправили сыновей в финикийский город Бейрут.Корабль, на котором отплыли Аркадий и Иоанн, потерпел крушение. Братьев волнами выбросило на берег в разных местах. Переживая разлуку, они приняли постриг и посвятили себя Богу.Родители, не получавшие долго известий от своих сыновей, считали их погибшими. Преподобный Ксенофонт, твердо уповая на Господа, утешал жену и советовал верить, что Господь сохранит их детей.Через несколько лет супруги отправились в паломничество по Святым местам и встретили своих сыновей в Иерусалиме, подвизавшихся в разных обителях. Святые Аркадий и Иоанн, простившись с родителями, ушли в пустыню, где после долгих подвигов прославились даром предвидения и чудотворения.Преподобные Ксенофонт и Мария, приняв иночество и подвизавшись в безмолвии и строгом постничестве, также получили от Господа дар чудотворения.Ананий, Петр и другиеПо церковному календарю 8 февраля поминают пресвитера Анания, темничного стража Петра и с ними семь воинов, пострадавших за веру во время правления императора Диоклетиана (284-305).Пресвитера Анания схватили во время преследования христиан и доставили к финикийскому правителю Максиму. За отказ поклониться идолам его подвергли жестоким пыткам, а затем бросили в темницу.Тюремщика и семерых воинов, присутствовавших при пытках и уверовавших в Христа, утопили в море. Произошло это в Финикии в 295 году.Симеон ВетхийПо церковному календарю 8 февраля поминают преподобного Симеона Ветхого, подвизавшегося в Сирии в IV веке.В детские годы будущий святой ушел в сирийскую пустыню и поселился в пещере в совершенном уединении. Питался подвижник травами, которые росли вокруг пещеры, а постоянным его занятием были непрерывная молитва, внутреннее самоуглубление и Богомыслие.Когда к нему за наставлением стали приходить люди, святой, желая сохранить безмолвие, переселился на одну из гор Аманского хребта, а затем удалился на Синайскую гору, где некогда пророк Моисей получил откровение от Бога.После недолгого пребывания на Синае, преподобный, вернувшись в Аман, основал там две обители. Святой, являясь настоятелем этих обителей, духовно направлял иноков, учил бороться с искушениями, ободрял и укреплял в подвигах.Преподобного за святость жизни Господь наградил даром чудотворения. Скончался святой примерно в 390-м.Давид СтроительПо церковному календарю 8 февраля поминают святого царя Давида IV Агмашенебели (Строителя) – в Грузии праздник называют "Давитоба".Грузинский царь из династии Багратиони, сын Георгия II – один из самых выдающихся государственных деятелей средневековой Грузии. Он взошел на престол в возрасте 16 лет в 1089 году и за время своего 36-летнего царствования вывел Грузию из состояния полной разрухи, объединил страну, реорганизовал структуры управления государством, создал регулярную армию, сделал страну независимой и сильной.Он также способствовал просвещению жителей страны – основал Гелатскую и Икалтойскую академии. В царствование святого Давида в Грузии были воздвигнуты десятки храмов и монастырей, создавались новые и расширялись старые города. За его деятельность царя прозвали Строителем.Скончался царь Давид в 1125 году в Тбилиси. Останки святого, согласно его воле, были погребены под камнем при входе в Георгиевскую церковь Гелатского монастыря (регион Имерети, Западная Грузия).Грузинская православная церковь причислила Давида Строителя к лику святых как благоверного царя в конце XIII века, сделав исключение из правила канонизировать только мучеников и преподобных.ИмениныПо церковному календарю 8 февраля именины отмечают Мария, Аркадий, Гавриил, Давид, Иосиф, Иван, Климент, Петр, Семен и Федор.Материал подготовлен на основе открытых источников

