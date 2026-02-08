https://sputnik-georgia.ru/20260208/kobakhidze-gruziya-staraetsya-maksimalno-ispolzovat-svoe-strategicheskoe-polozhenie-297039139.html

Кобахидзе: Грузия старается максимально использовать свое стратегическое положение

Кобахидзе: Грузия старается максимально использовать свое стратегическое положение

К концу 2030 года будут завершены практически все основные участки дороги от турецкой границы до границ Азербайджана и Армении, заявил премьер 08.02.2026

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Правительство Грузии старается максимально использовать стратегическое положение страны и для этого развивает транспортную инфраструктуру, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "ПосТВ". Транзит через Грузию играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для ее дополнительного усиления в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, и трассы Север-Юг, ведущей в направлении России. Как отметил глава правительства, в это направление вкладываются очень крупные инвестиции. "По нашему плану к концу 2030 года будут завершены практически все основные участки дороги от турецкой границы до границ Азербайджана и Армении", – сказал Кобахидзе. Согласно планам правительства, указанным в бюджете на 2026 год, планируется полностью завершить строительство отрезков Рустави-Красный мост и Алгети-Садахло, ведущих к границам Армении и Азербайджана, и построить дорогу Батуми-Сарпи, ведущую к границе Турции. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

