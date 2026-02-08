https://sputnik-georgia.ru/20260208/na-kurorte-kobuleti-oblagorodyat-bereg-chernogo-morya-296905651.html
На курорте Кобулети облагородят берег Черного моря
На курорте Кобулети облагородят берег Черного моря
Ориентировочная стоимость участия в тендере превышает 5,2 миллиона лари 08.02.2026
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. В курортном городе Кобулети (Аджарская АР) запланированы работы по восстановлению побережья Черного моря, сообщили в департаменте дорог.Ведомство уже объявило тендер. Ориентировочная стоимость закупки составляет 5 267 456 лари, отмечают в департаменте."Проект предусматривает искусственную компенсацию инертным материалом размытого участка пляжа в прибрежной полосе моря, что обеспечит восстановление и стабилизацию пляжа", – говорится в сообщении департамента дорог.Срок подачи заявок на тендер начинается 18 марта и завершится 23 марта 2026 года. Компания-поставщик должна обеспечить завершение работ в течение четырех месяцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
