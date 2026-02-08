https://sputnik-georgia.ru/20260208/rossiya-imeet-vse-shansy-stat-glavnym-torgovym-partnerom-gruzii--glava-tpp-rf-297035586.html

Россия имеет все шансы стать главным торговым партнером Грузии – глава ТПП РФ

Россия имеет все шансы стать главным торговым партнером Грузии – глава ТПП РФ

08.02.2026

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Россия имеет шансы в ближайшие годы выйти на первое место среди торговых партнеров Грузии на фоне устойчивого роста двустороннего товарооборота, заявил РИА Новости президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин. По данным Национальной службы статистики Грузии, товарооборот между Россией и Грузией в 2025 году составил 2,688 миллиарда долларов, что на 6,3% больше показателя 2024 года, Россия заняла третье место среди внешнеторговых партнеров Грузии.Основу грузинского экспорта в Россию, по словам Катырина, формируют продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, прежде всего вино, минеральные воды, безалкогольные напитки, а также фрукты и орехи. Российские поставки в Грузию сосредоточены на нефтепродуктах, природном газе, зерне, сырой нефти и растительных маслах, заметил он. "Полагаем, есть база для дальнейшего расширения сотрудничества – как за счет наращивания объемов поставок, так и за счет углубления переработки, развития логистики и расширения номенклатуры товаров", – подчеркнул собеседник агентства. Дополнительный потенциал роста, считает глава ТПП РФ, связан с развитием транспортных коридоров, упрощением расчетов, расширением прямых контактов между компаниями и реализацией совместных проектов в промышленности, АПК и сфере услуг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

