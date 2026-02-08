https://sputnik-georgia.ru/20260208/sp-podtverdilo-reyting-gruzii-na-urovne-bb-prognoz-stabilnyy-297012672.html

S&P подтвердило рейтинг Грузии на уровне "BB", прогноз стабильный

S&P подтвердило рейтинг Грузии на уровне "BB", прогноз стабильный

Sputnik Грузия

Рейтинг основан на относительно низких доходах и зависимости экономики Грузии от импорта, говорится в отчете 08.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-08T10:06+0400

2026-02-08T10:06+0400

2026-02-08T10:06+0400

экономика

грузия

новости

всемирный банк

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24499/42/244994215_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_0f52b439923ec78e621bbfe36d026d96.jpg

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Грузии на отметке "BB" со стабильным прогнозом, сообщается в релизе агентства. Краткосрочный рейтинг остался на уровне "B". По данным агентства, рейтинг основан на относительно низких доходах и зависимости экономики Грузии от импорта. По их мнению, умеренная финансовая долларизация несколько ослабляет трансмиссию денежно-кредитной политики. "Эти ограничения частично компенсируются сравнительно сильной политической структурой, умеренным уровнем государственного долга, в основном плавающим режимом обменного курса и доступом к своевременному льготному финансированию от международных финансовых институтов", – говорится в оценке. Политические факторы рейтинга По мнению аналитиков, в последние несколько месяцев политический климат общественный порядок остается стабильным, но политическая поляризация сохраняется и ограничивает более широкий политический диалог. Также аналитики делают акцент и на внешние факторы. "Отношения с западными партнерами остаются слабыми, вступление в ЕС фактически приостановлено, а взаимодействие с США носит осторожный характер, что снижает внешние политические якоря и повышает среднесрочную политическую и регуляторную неопределенность", – отмечается в документе. По мнению аналитиков это может сказаться на темпах роста инвестиций. "Мы по-прежнему рассматриваем повышенную внутреннюю политическую неопределенность, приостановку процесса вступления Грузии в ЕС и изменение отношений с западными партнерами как среднесрочные риски снижения темпов роста и инвестиций, хотя эти факторы еще не привели к существенному срыву экономических показателей", – отмечено в документе. Что будет с экономикой Грузии По мнению аналитиков S&P Global Ratings, грузинская экономика остается устойчивой, и рост оценивается в 7,5% в 2025 году, что обусловлено в основном частным потреблением. "Мы ожидаем, что рост постепенно замедлится примерно до 5,4% в 2026 году и 4,8% в 2027 году, поскольку потребление нормализуется", – говорится в документе. Также аналитики ожидают умеренное снижение частных инвестиций, что соответствует более осторожной инвестиционной среде на фоне повышенной политической неопределенности и решения ЕС приостановить процесс вступления Грузии. По их данным, базовый сценарий не включает потенциальные инвестиции Eagle Hills, оцениваемые до 6 миллиардов долларов США (около 15% ВВП). "В случае реализации, это будет представлять собой существенный фактор роста, инвестиций и среднесрочной уверенности, особенно за счет увеличения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и строительной деятельности", – говорится в оценке. Экономическая политика Грузии По мнению аналитиков, фискальная и монетарная политика Грузии остается сравнительно осмотрительной в региональном контексте, что подкрепляется прошлыми структурными реформами, которые поддержали макроэкономическую стабильность и улучшение деловой среды. По мнению аналитиков, стабильности фискальной системы способствует консервативная политическая позиция, опыт соблюдения бюджетной дисциплины и пороговые значения дефицита и долга. По данным агентства, потребности в финансировании будут удовлетворяться за счет сочетания внутренних заимствований и внешнего финансирования, преимущественно от международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк и Азиатский банк развития. По прогнозу аналитиков, дефицит счета текущих операций Грузии увеличится до 4,1% ВВП в 2026 году с оценочных 3,7% в 2025 году, что в основном отражает увеличение дефицита торгового баланса и снижение притока денежных переводов. "Это давление частично компенсируется устойчивыми поступлениями от туризма, которые продолжают поддерживать баланс услуг, а также текущими частными переводами", – отмечено в документе. В то же время аналитики отмечают растущие внешние обязательства Грузии. "Значительная часть внешнего долга находится в руках государственного сектора на льготных условиях, что смягчает некоторые риски рефинансирования", – отмечают аналитики. Также, по их мнению, наращивание резервов укрепило буфер внешней ликвидности Грузии и расширило возможности властей по управлению волатильностью обменного курса. "Мы ожидаем, что резервы останутся в целом стабильными в отсутствие существенного ухудшения отношений Грузии с ЕС или США или возобновления внутренней политической неопределенности, что может вновь вызвать значительное девальвационное давление на лари", — говорится в документе. Что по ценам По мнению аналитиков, инфляционное давление будет постепенно ослабевать, чему будет способствовать снижение мировых цен на сырьевые товары и продовольствие. По их мнению, сохранение ставки монетарной политики отражает умеренно жесткую позицию Нацбанка, направленную на балансирование ослабления инфляционной динамики и остаточных рисков, включая волатильность обменного курса и внешние ценовые шоки.Ситуация с банками Аналитики отмечают, что банковская система Грузии остается прибыльной, хорошо капитализированной и поддерживает сильные буферы ликвидности, устойчивый рост кредитования и разумный надзор. При этом эксперты ожидают, что показатели банковского сектора останутся в целом стабильными, хотя замедление экономического роста, повышенная политическая неопределенность или возобновление волатильности обменного курса могут в среднесрочной перспективе проверить качество активов и прибыльность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, всемирный банк