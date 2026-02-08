https://sputnik-georgia.ru/20260208/tri-cheloveka-zaderzhany-v-tbilisi-za-torgovlyu-narkotikami-297035137.html
Три человека задержаны в Тбилиси за торговлю наркотиками
Sputnik Грузия
В результате обысков в домах обвиняемых сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств различные виды наркотических средств 08.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-08T13:24+0400
2026-02-08T13:24+0400
2026-02-08T13:58+0400
грузия
происшествия
новости
мвд грузии
наркопреступления в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/12/268638682_0:31:1125:664_1920x0_80_0_0_ff2a41817069c581528f06b2c89e6cf0.jpg
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала трех человек по обвинению в незаконной покупке, хранении, реализации и содействии реализации наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе. В результате обысков в домах обвиняемых сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств различные виды наркотических средств, подготовленных к продаже, – героин, метадон и сушеную марихуану. В ходе проведенных следственных действий полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
2026
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/12/268638682_0:0:1125:844_1920x0_80_0_0_aebe01c8f6b070a51603baf8c7a876c2.jpg
грузия, происшествия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии
13:24 08.02.2026 (обновлено: 13:58 08.02.2026)
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала трех человек по обвинению в незаконной покупке, хранении, реализации и содействии реализации наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе.
В результате обысков в домах обвиняемых сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств различные виды наркотических средств, подготовленных к продаже, – героин, метадон и сушеную марихуану.
В ходе проведенных следственных действий полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях и изъятии крупных партий наркотических средств.
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков.