https://sputnik-georgia.ru/20260208/tri-cheloveka-zaderzhany-v-tbilisi-za-torgovlyu-narkotikami-297035137.html

Три человека задержаны в Тбилиси за торговлю наркотиками

Три человека задержаны в Тбилиси за торговлю наркотиками

Sputnik Грузия

В результате обысков в домах обвиняемых сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств различные виды наркотических средств 08.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-08T13:24+0400

2026-02-08T13:24+0400

2026-02-08T13:58+0400

грузия

происшествия

новости

мвд грузии

наркопреступления в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/12/268638682_0:31:1125:664_1920x0_80_0_0_ff2a41817069c581528f06b2c89e6cf0.jpg

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Полиция Тбилиси задержала трех человек по обвинению в незаконной покупке, хранении, реализации и содействии реализации наркотических средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе. В результате обысков в домах обвиняемых сотрудники полиции изъяли в качестве вещественных доказательств различные виды наркотических средств, подготовленных к продаже, – героин, метадон и сушеную марихуану. В ходе проведенных следственных действий полиция также изъяла материалы, необходимые для упаковки наркотиков. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, мвд грузии, наркопреступления в грузии