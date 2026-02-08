https://sputnik-georgia.ru/20260208/ustanovleny-posobniki-pokusheniya-na-generala-alekseeva-v-moskve-297034254.html
Установлены пособники покушения на генерала Алексеева в Москве
Установлены пособники покушения на генерала Алексеева в Москве
Sputnik Грузия
Неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева 08.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-08T12:18+0400
2026-02-08T12:18+0400
2026-02-08T12:33+0400
россия
в мире
москва
украина
сергей лавров
фсб
мвд россии
мид россии
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24480/76/244807662_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3cfd7d4458f2bd9479292aba3303ffd2.jpg
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. ФСБ совместно с МВД РФ установила пособников покушения на убийство генерала Владимира Алексеева, сообщило ЦОС ФСБ.Как ранее сообщили в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, покушение на Алексеева демонстрирует тот факт, что Украина готова пойти на постоянные провокации, которые направлены на срыв переговорного процесса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
москва
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24480/76/244807662_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a71d6ad8276e35d0783ddeaa1b04acf8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, москва, украина, сергей лавров, фсб, мвд россии, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, москва, украина, сергей лавров, фсб, мвд россии, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
Установлены пособники покушения на генерала Алексеева в Москве
12:18 08.02.2026 (обновлено: 12:33 08.02.2026)
Неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik.
ФСБ совместно с МВД РФ установила пособников покушения на убийство генерала Владимира Алексеева, сообщило ЦОС ФСБ
.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления", – говорится в сообщении.
Как ранее сообщили в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, покушение на Алексеева демонстрирует тот факт, что Украина готова пойти на постоянные провокации, которые направлены на срыв переговорного процесса.