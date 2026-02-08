https://sputnik-georgia.ru/20260208/ustanovleny-posobniki-pokusheniya-na-generala-alekseeva-v-moskve-297034254.html

Установлены пособники покушения на генерала Алексеева в Москве

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. ФСБ совместно с МВД РФ установила пособников покушения на убийство генерала Владимира Алексеева, сообщило ЦОС ФСБ.Как ранее сообщили в СК РФ, неизвестный 6 февраля стрелял в жилом доме в Москве в генерал-лейтенанта Минобороны Владимира Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия. Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, покушение на Алексеева демонстрирует тот факт, что Украина готова пойти на постоянные провокации, которые направлены на срыв переговорного процесса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

