В Грузии появится больше остановок поездов

В Грузии появится больше остановок поездов

Подача заявок завершится до конца февраля, а работы должны быть выполнены до конца августа 08.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. АО "Грузинская железная дорога" объявила 10 тендеров на ремонт и восстановление перронов и остановок поездов. Общая стоимость закупки работ составляет 4,1 миллиона лари. Каждая компания, выигравшая тендер, должна отремонтировать как перрон и остановку, так и залы ожидания. Среди вокзалов, которые ждут обновления: Подача заявок завершится до конца февраля, а работы должны быть выполнены до конца августа. Ранее АО "Грузинская железная дорога" объявила о начале ремонта всех пассажирских составов, курсирующих между городами Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

