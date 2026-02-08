https://sputnik-georgia.ru/20260208/v-gruzii-poyavitsya-bolshe-ostanovok-poezdov-297035264.html
В Грузии появится больше остановок поездов
В Грузии появится больше остановок поездов
08.02.2026
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. АО "Грузинская железная дорога" объявила 10 тендеров на ремонт и восстановление перронов и остановок поездов. Общая стоимость закупки работ составляет 4,1 миллиона лари. Каждая компания, выигравшая тендер, должна отремонтировать как перрон и остановку, так и залы ожидания. Среди вокзалов, которые ждут обновления: Подача заявок завершится до конца февраля, а работы должны быть выполнены до конца августа. Ранее АО "Грузинская железная дорога" объявила о начале ремонта всех пассажирских составов, курсирующих между городами Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
