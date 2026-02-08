https://sputnik-georgia.ru/20260208/vyyavlenie-raka-legkikh-na-ranney-stadii-proekt-skrining-zabolevaniy-rasshiryaetsya-v-gruzii-296967236.html
Выявление рака легких на ранней стадии: проект "Скрининг заболеваний" расширяется в Грузии
Выявление рака легких на ранней стадии: проект "Скрининг заболеваний" расширяется в Грузии
Sputnik Грузия
Программа выявления определенных видов онкозаболеваний на ранних стадиях доступна для граждан Грузии и лицам с видом на жительство 08.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-08T09:01+0400
2026-02-08T09:01+0400
2026-02-08T09:01+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
каха каладзе
рак
рак груди
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24876/28/248762808_0:420:2895:2048_1920x0_80_0_0_f533a3d362ca11d4f88ad770532459d9.jpg
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 1 мая будет финансировать выявление рака легких на ранней стадии для жителей столицы, заявил мэр Каха Каладзе. Программа выявления определенных видов онкозаболеваний на ранних стадиях доступна для граждан Грузии и лицам с видом на жительство. "В ближайшем будущем к программе "Скрининг заболеваний" добавится шестой вид исследования – скрининг рака легких, который также будет полностью финансироваться", – сказал Каладзе. По его словам, мэрия Тбилиси уделяет большое внимание борьбе с раком. "Мэрия Тбилиси постоянно поддерживает население в борьбе с этим коварным недугом и осуществляет ряд программ как скрининга, так и лечения онкологических заболеваний, которые будут продолжены и в будущем", – отметил Каладзе. В рамках программы "Скрининг заболеваний", в зависимости от возрастных групп, для зарегистрированных в Тбилиси граждан полностью финансируется скрининг рака молочной железы, шейки матки и колоректального рака, а также компоненты управления раком простаты и щитовидной железы. Целью программы является ранняя диагностика заболеваний, выявление рака на начальной стадии и снижение числа летальных исходов, вызванных онкологическими заболеваниями. В 2025 году в рамках программы "Скрининг заболеваний" было профинансировано 150 367 случаев. Бюджет мэрии Тбилиси на 2026 год по направлению программ здравоохранения составляет 46 122 590 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24876/28/248762808_0:284:2352:2048_1920x0_80_0_0_9854fe52ed42ad4e0ba1584479de8230.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, рак, рак груди
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе, рак, рак груди
Выявление рака легких на ранней стадии: проект "Скрининг заболеваний" расширяется в Грузии
Программа выявления определенных видов онкозаболеваний на ранних стадиях доступна для граждан Грузии и лицам с видом на жительство
ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 1 мая будет финансировать выявление рака легких на ранней стадии для жителей столицы, заявил мэр Каха Каладзе.
Программа выявления определенных видов онкозаболеваний на ранних стадиях доступна для граждан Грузии и лицам с видом на жительство.
"В ближайшем будущем к программе "Скрининг заболеваний" добавится шестой вид исследования – скрининг рака легких, который также будет полностью финансироваться", – сказал Каладзе.
По его словам, мэрия Тбилиси уделяет большое внимание борьбе с раком.
"Мэрия Тбилиси постоянно поддерживает население в борьбе с этим коварным недугом и осуществляет ряд программ как скрининга, так и лечения онкологических заболеваний, которые будут продолжены и в будущем", – отметил Каладзе.
В рамках программы "Скрининг заболеваний", в зависимости от возрастных групп, для зарегистрированных в Тбилиси граждан полностью финансируется скрининг рака молочной железы, шейки матки и колоректального рака, а также компоненты управления раком простаты и щитовидной железы.
Целью программы является ранняя диагностика заболеваний, выявление рака на начальной стадии и снижение числа летальных исходов, вызванных онкологическими заболеваниями.
В 2025 году в рамках программы "Скрининг заболеваний" было профинансировано 150 367 случаев.
Бюджет мэрии Тбилиси на 2026 год по направлению программ здравоохранения составляет 46 122 590 лари.