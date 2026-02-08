https://sputnik-georgia.ru/20260208/vyyavlenie-raka-legkikh-na-ranney-stadii-proekt-skrining-zabolevaniy-rasshiryaetsya-v-gruzii-296967236.html

Выявление рака легких на ранней стадии: проект "Скрининг заболеваний" расширяется в Грузии

Программа выявления определенных видов онкозаболеваний на ранних стадиях доступна для граждан Грузии и лицам с видом на жительство 08.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 8 фев — Sputnik. Мэрия Тбилиси с 1 мая будет финансировать выявление рака легких на ранней стадии для жителей столицы, заявил мэр Каха Каладзе. Программа выявления определенных видов онкозаболеваний на ранних стадиях доступна для граждан Грузии и лицам с видом на жительство. "В ближайшем будущем к программе "Скрининг заболеваний" добавится шестой вид исследования – скрининг рака легких, который также будет полностью финансироваться", – сказал Каладзе. По его словам, мэрия Тбилиси уделяет большое внимание борьбе с раком. "Мэрия Тбилиси постоянно поддерживает население в борьбе с этим коварным недугом и осуществляет ряд программ как скрининга, так и лечения онкологических заболеваний, которые будут продолжены и в будущем", – отметил Каладзе. В рамках программы "Скрининг заболеваний", в зависимости от возрастных групп, для зарегистрированных в Тбилиси граждан полностью финансируется скрининг рака молочной железы, шейки матки и колоректального рака, а также компоненты управления раком простаты и щитовидной железы. Целью программы является ранняя диагностика заболеваний, выявление рака на начальной стадии и снижение числа летальных исходов, вызванных онкологическими заболеваниями. В 2025 году в рамках программы "Скрининг заболеваний" было профинансировано 150 367 случаев. Бюджет мэрии Тбилиси на 2026 год по направлению программ здравоохранения составляет 46 122 590 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

