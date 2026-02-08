https://sputnik-georgia.ru/20260208/zakharova-nazvala-pokusheniya-kieva-na-vysokopostavlennykh-lits-chastyu-gibridnoy-voyny--297038699.html
Захарова назвала покушения Киева на высокопоставленных лиц частью гибридной войны
Захарова назвала покушения Киева на высокопоставленных лиц частью гибридной войны
Sputnik Грузия
Понимая, что не может добиться результата на поле боя, киевский режим прибегает к терактами против мирного населения и гражданской инфраструктуры России... 08.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-08T21:18+0400
2026-02-08T21:18+0400
2026-02-08T21:18+0400
россия
в мире
политика
киев
мария захарова
мид россии
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/14/289983338_0:133:3172:1917_1920x0_80_0_0_bbe18e8e5ffd8ee5abdafa0ffdaa82aa.jpg
ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. Покушения режима Зеленского на различных высокопоставленных лиц России являются частью гибридной войны против РФ, однако Киев при этом лишь инструмент в руках тех, кто объявил эту войну, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Поэтому, добавила она, покушение Киева на высокопоставленных лиц России это не только попытка, к примеру, добиться срыва переговоров либо контактов – "это все вместе"."Это про реализацию масштабной задачи – сделать так, чтобы обрушить полностью жизнь в нашей стране", – подчеркнула дипломат.Там, где киевский режим понимает, что терпит поражение на поле боя, он замещает свои неудачи терактами против мирных граждан и гражданской инфраструктуры РФ, отметила Мария Захарова."… для них это действительно глобальный план наступления, которое привело их к абсолютному уничтожению собственного государства", – сказала официальный представитель МИД РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/14/289983338_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_e612f12edab39813a7e0ab68a6fe45ca.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, политика, киев, мария захарова, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, киев, мария захарова, мид россии, обострение ситуации вокруг украины
Захарова назвала покушения Киева на высокопоставленных лиц частью гибридной войны
Понимая, что не может добиться результата на поле боя, киевский режим прибегает к терактами против мирного населения и гражданской инфраструктуры России, отметила дипломат
ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. Покушения режима Зеленского на различных высокопоставленных лиц России являются частью гибридной войны против РФ, однако Киев при этом лишь инструмент в руках тех, кто объявил эту войну, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"Их задача (киевского режима – Sputnik) быть инструментом в руках тех, кто объявил нашей стране вот эту гибридную войну под названием нанесение России, как они придумали, стратегического поражения", – сказала Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" в воскресенье.
Поэтому, добавила она, покушение Киева на высокопоставленных лиц России это не только попытка, к примеру, добиться срыва переговоров либо контактов – "это все вместе".
"Это про реализацию масштабной задачи – сделать так, чтобы обрушить полностью жизнь в нашей стране", – подчеркнула дипломат.
Там, где киевский режим понимает, что терпит поражение на поле боя, он замещает свои неудачи терактами против мирных граждан и гражданской инфраструктуры РФ, отметила Мария Захарова.
"… для них это действительно глобальный план наступления, которое привело их к абсолютному уничтожению собственного государства", – сказала официальный представитель МИД РФ.