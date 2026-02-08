https://sputnik-georgia.ru/20260208/zakharova-nazvala-pokusheniya-kieva-na-vysokopostavlennykh-lits-chastyu-gibridnoy-voyny--297038699.html

Захарова назвала покушения Киева на высокопоставленных лиц частью гибридной войны

Захарова назвала покушения Киева на высокопоставленных лиц частью гибридной войны

08.02.2026

ТБИЛИСИ, 8 фев – Sputnik. Покушения режима Зеленского на различных высокопоставленных лиц России являются частью гибридной войны против РФ, однако Киев при этом лишь инструмент в руках тех, кто объявил эту войну, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Поэтому, добавила она, покушение Киева на высокопоставленных лиц России это не только попытка, к примеру, добиться срыва переговоров либо контактов – "это все вместе"."Это про реализацию масштабной задачи – сделать так, чтобы обрушить полностью жизнь в нашей стране", – подчеркнула дипломат.Там, где киевский режим понимает, что терпит поражение на поле боя, он замещает свои неудачи терактами против мирных граждан и гражданской инфраструктуры РФ, отметила Мария Захарова."… для них это действительно глобальный план наступления, которое привело их к абсолютному уничтожению собственного государства", – сказала официальный представитель МИД РФ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

