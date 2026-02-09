https://sputnik-georgia.ru/20260209/297057964.html

Американские Abrams и HIMARS развернуты в Прибалтике у границ РФ

09.02.2026

Американские Abrams и HIMARS развернуты в Прибалтике у границ РФ



Американские танки Abrams и британские Challenger развернуты неподалеку от города Тапа в Эстонии – в 100 км от российской границы – в рамках маневров "Зимний лагерь". По месту, времени и "легенде" – это демонстрация силы и угроза России. На Западе ожидают, что пальба из танков в Эстонии "станет сильным сигналом для Москвы".Одновременно армия США развернула системы залпового огня HIMARS в районе города Клайпеда в Литве – в 50 км от Калининградской области. Учения с боевой стрельбой проводятся здесь с привлечением литовской армии. Американский журнал Military Watch подчеркнул: "Системы HIMARS в Литве способны поражать цели на всей территории Калининградской области". И это угроза.Госдеп США 7 февраля одобрил крупный "пакет поддержки" на 185 млн долларов для ранее поставленных Киеву танков Abrams, БМП Bradley, систем HIMARS и гаубиц M777. Напомню, ВСУ получили более 40 пусковых установок HIMARS, 900 бронетранспортеров M113, 400 БТР Stryker, 300 БМП Bradley, 200 гаубиц калибра 155 мм и много чего еще. Уничтожено до 90 процентов поставленной боевой техники (к примеру, 27 из 31 танка M1A1 Abrams), и все же запчасти необходимы.Не случайное совпадение с возней Пентагона в Прибалтике – переброска в Литву 105 танков Leopard 2A8 и 5000 военнослужащих Бундесвера. Это первая после Второй мировой постоянная дислокация немецкой бригады за рубежом – вблизи города Руднинкай и в 20 км от белорусской границы. Танковая бригада усиливается многонациональными войсками союзников по НАТО.Ничего новогоНа фоне военных приготовлений США и НАТО в Европе парадоксальными выглядят челночные визиты специального посланника американского президента Стива Уиткоффа в Москву и Абу-Даби. Однако, противоречия здесь нет. Миротворчество и мифотворчество – не самая сильная сторона Америки. Вице-президент США Теодор Рузвельт еще в 1901 году на осенней ярмарке в Миннесоте процитировал африканскую пословицу: "Говори мягко, но держи в руках большую дубинку, и ты далеко пойдешь". Похоже, это – внешнеполитическая стратегия Вашингтона на столетия.Битву США за сохранение старого миропорядка сегодня жестко прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров: "Запад не хочет отдавать свои некогда доминирующие позиции. Причем с приходом администрации Дональда Трампа эта борьба за подавление конкурентов стала особенно явной… В Анкоридже мы приняли предложение Соединенных Штатов… Они предложили – мы согласились, значит проблема должна быть решена… Для России неважно, что будут говорить на Украине, в Европе… Нам важна была позиция США. Приняв их предложение, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству. Пока на практике все выглядит наоборот: вводятся новые санкции, устраивается "война" против танкеров в открытом море… Индии и другим нашим партнерам пытаются запретить покупать дешевые, доступные российские энергоносители".Заявление Лаврова ясно свидетельствует: Россию в очередной раз попытались обмануть и "наказать". США не готовы следовать собственным предложениям по Украине, озвученным в Анкоридже. Москва наблюдает открытую подготовку новых плацдармов антироссийской агрессии США и НАТО – в Балтийском и Черноморском регионах. Факты перечеркивают иллюзию конструктивного взаимодействия Вашингтона с Москвой и надежду на дипломатическое завершение прокси-войны.На Парижской военно-морской конференции НАТО в начале февраля начальник французского Генштаба Фабьен Мандон прямо заявил: "Сегодня мы готовимся к войне, к которой не готовы". Франция располагает "недостаточным количеством кораблей и вооружений" и особенно нуждается в "большем количестве ракет большей дальности и поражающей способности". Замкомандующего ВМС Франции Альбан Лапуант добавил, что к 2030 году Европа должна быть готова к войне "во всех ее аспектах". В центре Парижа темно по ночам из-за плохого освещения, однако в головах французских "наполеонов" еще темнее.Запад безрассудно готовится к войне. Лидеры США и НАТО не до конца осознали масштабов своей уязвимости. В отличие от британского таблоида Daily Express, который 7 февраля констатировал: "Российские беспилотные войска численно превосходят всю британскую армию". Напомню, британская королевская армия насчитывает немногим более 70 тысяч военнослужащих, в беспилотных войсках России – 87 тысяч солдат и офицеров.Декларируемые миротворчество Вашингтона и сокращение военной активности США в Европе неубедительны. Если справедливые требования России не доходят до коллективного Запада даже после размещения "Орешника" в Республике Беларусь, возможно, следует организовать ракетные стрельбы на Кубе или в Мексике. Как бы то ни было, проблема американской "большой дубинки" над Россией и ее союзниками сама собой не исчезнет.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

