"Беззубый проект” Саакашвили: провал программы “Улыбающаяся Грузия” - видео
Как Михаил Саакашвили оставил без зубов жителей Грузии? Смотрите в видео Sputnik Грузия рассказ о событиях последнего года его правления, когда перед выборами в 2012 году был запущен амбициозный проект с участием неимущих жителей страны.
Проект "Улыбающаяся Грузия" был задуман экс-президентом Михаилом Саакашвили, чтобы получить поддержку среди малообеспеченных слоёв населения. Двухлетняя программа касалась социально незащищённых граждан старше 50 лет.
"Никто не должен стесняться открывать рот из-за того, что там нет зубов!" – заявил Саакашвили, встречаясь незадолго до выборов с посетителями одной из бесплатных столовых для неимущих. Он пообещал вставить бедным жителям зубы, чтобы они "были в хорошем настроении и улыбались".
В августе 2012 года, перед выборами в парламент Грузии, в регионе Гурия появились передвижные амбулатории. Нескольким сотням жителей успели удалить там зубы, но многие из них остались без бесплатных протезов.
Осенью 2012 года, после поражения партии Саакашвили на парламентских выборах и отстранения его от власти, Минздрав Грузии отказался от программы. Жители страны, точное число которых до сих пор неизвестно, оказались в проблемной ситуации.
