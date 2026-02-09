Грузия
"Беззубый проект" Саакашвили: провал программы "Улыбающаяся Грузия" - видео
"Беззубый проект” Саакашвили: провал программы “Улыбающаяся Грузия” - видео
Sputnik Грузия
Как Михаил Саакашвили оставил без зубов жителей Грузии? Смотрите в видео Sputnik Грузия рассказ о событиях последнего года его правления, когда перед выборами... 09.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-09T18:34+0400
2026-02-09T18:34+0400
Проект "Улыбающаяся Грузия" был задуман экс-президентом Михаилом Саакашвили, чтобы получить поддержку среди малообеспеченных слоёв населения. Двухлетняя программа касалась социально незащищённых граждан старше 50 лет."Никто не должен стесняться открывать рот из-за того, что там нет зубов!" – заявил Саакашвили, встречаясь незадолго до выборов с посетителями одной из бесплатных столовых для неимущих. Он пообещал вставить бедным жителям зубы, чтобы они "были в хорошем настроении и улыбались".В августе 2012 года, перед выборами в парламент Грузии, в регионе Гурия появились передвижные амбулатории. Нескольким сотням жителей успели удалить там зубы, но многие из них остались без бесплатных протезов.Осенью 2012 года, после поражения партии Саакашвили на парламентских выборах и отстранения его от власти, Минздрав Грузии отказался от программы. Жители страны, точное число которых до сих пор неизвестно, оказались в проблемной ситуации.
"Беззубый проект” Саакашвили: провал программы “Улыбающаяся Грузия” - видео

18:34 09.02.2026
Как Михаил Саакашвили оставил без зубов жителей Грузии? Смотрите в видео Sputnik Грузия рассказ о событиях последнего года его правления, когда перед выборами в 2012 году был запущен амбициозный проект с участием неимущих жителей страны.
Проект "Улыбающаяся Грузия" был задуман экс-президентом Михаилом Саакашвили, чтобы получить поддержку среди малообеспеченных слоёв населения. Двухлетняя программа касалась социально незащищённых граждан старше 50 лет.

"Никто не должен стесняться открывать рот из-за того, что там нет зубов!" – заявил Саакашвили, встречаясь незадолго до выборов с посетителями одной из бесплатных столовых для неимущих. Он пообещал вставить бедным жителям зубы, чтобы они "были в хорошем настроении и улыбались".

В августе 2012 года, перед выборами в парламент Грузии, в регионе Гурия появились передвижные амбулатории. Нескольким сотням жителей успели удалить там зубы, но многие из них остались без бесплатных протезов.

Осенью 2012 года, после поражения партии Саакашвили на парламентских выборах и отстранения его от власти, Минздрав Грузии отказался от программы. Жители страны, точное число которых до сих пор неизвестно, оказались в проблемной ситуации.

