Европа возвращается к реальности: в Грузии оценили отчет Еврокомиссии

Игнорирование фактов крайне опасно для Европы, поскольку в первую очередь страдает сама Европа, считает депутат 09.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Признание Еврокомиссией стратегического значения Грузии является шагом к возвращению к реальности в европейской бюрократии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили. Мета-исследование Европейской комиссии 2026 года признает Грузию безальтернативным стратегическим коридором, соединяющим Европейский союз с Центральной Азией. В документе подробно изложены приоритеты развития "Срединного коридора", при этом грузинская транспортная инфраструктура рассматривается как прямое продолжение европейской сети. Он подчеркнул, что игнорирование фактов крайне опасно для Европы, поскольку в первую очередь страдает сама Европа. "Этот путь не ведет в Африку, он идет из Азии в направлении Европы", – добавил депутат. Шарманашвили напомнил, что Грузия имеет стратегическое значение благодаря выходу к Черному морю, однако ранее на встречи по региону приглашали страны, у которых выхода к морю нет, а Грузию игнорировали. "Грузия – главный артериальный плацдарм, с которого Европа получает свои выгоды. Блокировка этого означала бы блокировку их экономики. На протяжении многих лет мы говорили, что Европе нужно учитывать географическое положение Грузии и последствия для страны", – подчеркнул Шарманашвили. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний, Срединный коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

