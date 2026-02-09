https://sputnik-georgia.ru/20260209/evropa-vozvraschaetsya-k-realnosti-v-gruzii-otsenili-otchet-evrokomissii-297059580.html
Европа возвращается к реальности: в Грузии оценили отчет Еврокомиссии
Европа возвращается к реальности: в Грузии оценили отчет Еврокомиссии
Игнорирование фактов крайне опасно для Европы, поскольку в первую очередь страдает сама Европа, считает депутат 09.02.2026, Sputnik Грузия
Европа возвращается к реальности: в Грузии оценили отчет Еврокомиссии
22:38 09.02.2026 (обновлено: 23:11 09.02.2026)
Игнорирование фактов крайне опасно для Европы, поскольку в первую очередь страдает сама Европа, считает депутат
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Признание Еврокомиссией стратегического значения Грузии является шагом к возвращению к реальности в европейской бюрократии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Тенгиз Шарманашвили.
Мета-исследование Европейской комиссии 2026 года признает Грузию безальтернативным стратегическим коридором, соединяющим Европейский союз с Центральной Азией. В документе подробно изложены приоритеты развития "Срединного коридора", при этом грузинская транспортная инфраструктура рассматривается как прямое продолжение европейской сети.
"Я рад, что евробюрократия выходит из ситуации, когда реальность игнорировалась… Если это станет первым шагом к возвращению к реальности, мы будем только рады", – заявил Шарманашвили.
Он подчеркнул, что игнорирование фактов крайне опасно для Европы, поскольку в первую очередь страдает сама Европа.
"Этот путь не ведет в Африку, он идет из Азии в направлении Европы", – добавил депутат.
Шарманашвили напомнил, что Грузия имеет стратегическое значение благодаря выходу к Черному морю, однако ранее на встречи по региону приглашали страны, у которых выхода к морю нет, а Грузию игнорировали.
"Грузия – главный артериальный плацдарм, с которого Европа получает свои выгоды. Блокировка этого означала бы блокировку их экономики. На протяжении многих лет мы говорили, что Европе нужно учитывать географическое положение Грузии и последствия для страны", – подчеркнул Шарманашвили.
Средний коридор

Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний, Срединный коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция.
Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.