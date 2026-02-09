https://sputnik-georgia.ru/20260209/evrosoyuz-nato-i-obse-otzhivayut-svoy-vek---lavrov-297056461.html

Евросоюз, НАТО и ОБСЕ отживают свой век – Лавров

ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Европейский союз, НАТО и ОБСЕ отживают свой век, в мире все больше интереса проявляют к созданию архитектуры единой евразийской безопасности, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Глава МИД РФ отметил, что в мире все больше интереса проявляют к инициативе Москвы о создании евразийской структуры безопасности, которая опирается на Большое Евразийское партнерство, формируемое такими организациями, как ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.Он подчеркнул, что чем прочнее будут связи между такими региональными и субрегиональными объединениями, тем прочнее будет фундамент для выстраивания общей и единой модели безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

