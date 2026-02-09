https://sputnik-georgia.ru/20260209/evrosoyuz-nato-i-obse-otzhivayut-svoy-vek---lavrov-297056461.html
Евросоюз, НАТО и ОБСЕ отживают свой век – Лавров
В мире сейчас идет тренд на создание архитектуры единой евразийской безопасности, заявил Лавров
2026-02-09T19:24+0400
2026-02-09T19:24+0400
2026-02-09T20:10+0400
ТБИЛИСИ, 9 фев – Sputnik. Европейский союз, НАТО и ОБСЕ отживают свой век, в мире все больше интереса проявляют к созданию архитектуры единой евразийской безопасности, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Глава МИД РФ отметил, что в мире все больше интереса проявляют к инициативе Москвы о создании евразийской структуры безопасности, которая опирается на Большое Евразийское партнерство, формируемое такими организациями, как ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.Он подчеркнул, что чем прочнее будут связи между такими региональными и субрегиональными объединениями, тем прочнее будет фундамент для выстраивания общей и единой модели безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
19:24 09.02.2026 (обновлено: 20:10 09.02.2026)
