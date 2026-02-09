https://sputnik-georgia.ru/20260209/glava-mid-gruzii-vystupit-na-konferentsii-v-budapeshte-297049152.html

Глава МИД Грузии выступит на конференции в Будапеште

Мероприятие собирает экспертов, политиков и представителей более 70 стран для обсуждения вопросов мировой политики 09.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили совершит официальный визит в Венгрию 9-10 февраля, где выступит на международной конференции "Будапештский глобальный диалог", сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках визита Бочоришвили проведет встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, после чего главы ведомств выступят с заявлениями для прессы. Также запланирована встреча со спикером Национального собрания Венгрии Ласло Кевером. Budapest Global Dialogue (BGD) – это геополитическая международная конференция высокого уровня, организуемая Венгерским институтом международных отношений и Observer Research Foundation. Мероприятие собирает экспертов, политиков и представителей более 70 стран для обсуждения вопросов мировой экономики, безопасности, энергетики и технологий в условиях неопределенности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

