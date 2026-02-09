https://sputnik-georgia.ru/20260209/glava-mid-gruzii-vystupit-na-konferentsii-v-budapeshte-297049152.html
Глава МИД Грузии выступит на конференции в Будапеште
Глава МИД Грузии выступит на конференции в Будапеште
Sputnik Грузия
Мероприятие собирает экспертов, политиков и представителей более 70 стран для обсуждения вопросов мировой политики 09.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-09T13:53+0400
2026-02-09T13:53+0400
2026-02-09T13:53+0400
политика
грузия
новости
мака бочоришвили
будапешт
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/05/296973077_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_140e8217385517860cdb603b9daf84b7.jpg
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили совершит официальный визит в Венгрию 9-10 февраля, где выступит на международной конференции "Будапештский глобальный диалог", сообщили в пресс-службе ведомства. В рамках визита Бочоришвили проведет встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, после чего главы ведомств выступят с заявлениями для прессы. Также запланирована встреча со спикером Национального собрания Венгрии Ласло Кевером. Budapest Global Dialogue (BGD) – это геополитическая международная конференция высокого уровня, организуемая Венгерским институтом международных отношений и Observer Research Foundation. Мероприятие собирает экспертов, политиков и представителей более 70 стран для обсуждения вопросов мировой экономики, безопасности, энергетики и технологий в условиях неопределенности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
будапешт
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/05/296973077_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_fe38248adc838b84d805c8ca9c833a1e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, мака бочоришвили, будапешт
политика, грузия, новости, мака бочоришвили, будапешт
Глава МИД Грузии выступит на конференции в Будапеште
Мероприятие собирает экспертов, политиков и представителей более 70 стран для обсуждения вопросов мировой политики
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили совершит официальный визит в Венгрию 9-10 февраля, где выступит на международной конференции "Будапештский глобальный диалог", сообщили в пресс-службе ведомства.
В рамках визита Бочоришвили проведет встречу с министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сийярто, после чего главы ведомств выступят с заявлениями для прессы.
Также запланирована встреча со спикером Национального собрания Венгрии Ласло Кевером.
Budapest Global Dialogue (BGD) – это геополитическая международная конференция высокого уровня, организуемая Венгерским институтом международных отношений и Observer Research Foundation.
Мероприятие собирает экспертов, политиков и представителей более 70 стран для обсуждения вопросов мировой экономики, безопасности, энергетики и технологий в условиях неопределенности.