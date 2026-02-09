https://sputnik-georgia.ru/20260209/gruziya-v-top-4-istoricheskiy-rezultat-figuristov-na-olimpiade-2026-297045379.html

Грузия в топ-4: исторический результат фигуристов на Олимпиаде-2026

Накануне правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания...

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Сборная Грузии по фигурному катанию завоевала историческое четвертое место в командном турнире на Олимпийских играх в Милане. Восьмого февраля пять стран-финалистов (США, Канада, Италия, Япония и Грузия) начали борьбу за медали. Первыми на олимпийский лед вышли Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Действующие чемпионы Европы убедительно выступили в произвольной программе, заработав 139,70 балла, и, что наиболее важно, обойдя своих прямых конкурентов – Италию и Канаду, а также оставив позади лидера – США. Грузинская пара завершила произвольную программу на втором месте и принесла команде 9 баллов. Следующей на лед вышла Анастасия Губанова и исполнила произвольную программу в женском одиночном разряде. Губанова, обладательница золотой и двух серебряных медалей чемпионата Европы, выполнила все элементы практически без помарок, получив лучший результат сезона – 140,17 балла. Фигуристка финишировала в произвольной программе на втором месте, опередив своих прямых конкурентов – канадских и итальянских фигуристов, а также представительницу США. Командные соревнования в индивидуальном зачете среди мужчин завершились произвольной программой, в которой выступил член грузинской команды Ника Эгадзе. Учитывая набранные к этому моменту баллы в командном зачете, прямыми конкурентами грузинской команды были Италия и Канада. Эгадзе финишировал в произвольной программе на пятом месте с 154,9 балла, увеличив командный результат Грузии на 6 баллов. Днем ранее в командных соревнованиях в спортивном танце выступила пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фигуристы получили от судей 117,82 балла, что принесло им четвертое место и 7 баллов. В результате грузинская команда набрала в общей сложности 56 баллов и заняла четвертое место в командном зачете. Команда США завершила выступление с 69 баллами, Япония заняла второе место (68), а Италия – третье (60). Последнее, пятое место досталось Канаде. С 9 февраля олимпийский лед уступит место индивидуальным соревнованиям. Первой грузинской парой, которая выступит на соревнованиях, станет Диана Дэвис/Глеб Смолкин. По словам президента олимпийского комитета Грузии Лери Хабелова, фигуристы успешно выступили в первой дисциплине олимпийских соревнований и достойно представили Грузию на главном спортивном форуме. "Каждый член команды заслуживает благодарности – спортсмены, тренеры, руководители Федерации фигурного катания, все те люди, которые внесли свой вклад в достижение этого исторического результата. Впереди у нас не менее интересные олимпийские дни. В Милане будут разыграны еще четыре комплекта медалей", – сказал Хабелов. Накануне правительство Грузии приняло решение поощрить спортсменов, участвующих в зимних Олимпийских играх в Милане, денежными премиями в случае завоевания медалей. Как и на летних Олимпийских играх, призовой фонд за золотую медаль составит 1 миллион лари, за серебряную – 500 тысяч лари, а за бронзовую – 300 тысяч лари. В зимних Олимпийских играх в Милане участвуют восемь грузинских спортсменов – в соревнованиях по фигурному катанию и горнолыжному спорту. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

