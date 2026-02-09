Грязные инструменты и испорченные вакцины – нарушения в ветеринарных клиниках Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260209/gryaznye-instrumenty-i-isporchennye-vaktsiny--narusheniya-v-veterinarnykh-klinikakh-gruzii-297044055.html
09.02.2026
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Критические нарушения были выявлены в восьми из 20 проверенных ветеринарных клиник в Тбилиси и регионах после проверки, говорится в сообщении Национального агентства продовольствия в Грузии. Национальное агентство продовольствия активно проверяет ветеринарные клиники в Грузии на безопасность препаратов и вакцин для животных. Две клиники из восьми, где были выявлены проблемы со стерилизацией инструментов, были закрыты. Среди нарушителей – "Новая ветеринарная клиника", "Вет.Арт", "Заравет", "Ветцентр Зооплаза и "Вет. больница". В текущем году запланирована проверка около 1 500 объектов, подлежащих ветеринарному контролю. Кроме того, в 2026 году начнется проверка квалификационных сертификатов ветеринаров. Получить сертификат могут только ветеринары, чье образование подтверждается дипломом или международно признанным сертификатом. Для получения государственного сертификата соискатели должны пройти экзамен, после чего их данные внесут в реестр. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
