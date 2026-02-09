https://sputnik-georgia.ru/20260209/kak-izmenilas-stoimost-stroitelstva-v-gruzii-297044252.html
Как изменилась стоимость строительства в Грузии
Sputnik Грузия
Увеличение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат в строительной отрасли на 15,3% 09.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-09T09:01+0400
2026-02-09T09:01+0400
2026-02-09T09:01+0400
экономика
грузия
новости
строительство
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/14/276915565_0:170:2049:1322_1920x0_80_0_0_e3599562dd980b8d77c0185a177a94ff.jpg
экономика, грузия, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии в декабре 2025 года повысился на 2,7% по сравнению с ноябрем 2025 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).
Ведомство проводит расчет ежемесячного индекса стоимости строительства (CCI), который представляет собой средний уровень цен на строительные материалы и услуги, необходимые для строительства различных типов зданий, в отчетном периоде по сравнению с базовым периодом.
По отдельным сегментам индекс за месяц вырос:
Жилищное строительство – на 2,5%;
Нежилищное строительство – на 1,8%;
Гражданское строительство – на 3,3%.
По данным "Сакстата", увеличение индекса за месяц в основном произошло за счет роста зарплат в строительной отрасли на 15,3%.
В декабре 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года индекс стоимости строительства вырос на 5,2%, что главным образом было вызвано ростом зарплат на 23,9%.
По отдельным сегментам индекс за год вырос:
Жилищное строительство – на 6,3%;
Нежилищное строительство – на 8,8%;
Гражданское строительство – на 2,9%.
Индекс стоимости строительства является важным макроэкономическим показателем, который необходим для оценки инвестиционной среды страны, а также для планирования и принятия решений в строительной сфере.