Какой сегодня церковный праздник: 9 февраля 2026

По православному церковному календарю 9 февраля отмечают день перенесения мощей cвятого Иоанна Златоуста, одного из трех вселенских учителей и святителей 09.02.2026, Sputnik Грузия

Sputnik Грузия рассказывает, кем был этот святой и почему он упоминается в церковном календаре.Перенесение мощей ЗлатоустаПо церковному календарю 9 февраля отмечают день перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.В результате дворцовых интриг Иоанна Златоуста, пламенного миссионера и милосердного архипастыря, сослали в Армению, а затем в Абхазию. Скончался святой в 407 году в селении Команы (Абхазия) на пути к месту ссылки. Святителя осудили за смелое обличение пороков, царивших в Константинополе.Мощи святого были перенесены из Коман в Константинополь в 438-м, через 30 лет после кончины святителя, при императоре Феодосии II (408-450) – сыне императрицы Евдоксии, по чьим проискам и был осужден Иоанн Златоуст.Ученик святителя Иоанна, святой Прокл, Патриарх Константинопольский (434-447), по просьбе паствы убедил императора перенести мощи Златоуста в Константинополь.Люди, посланные императором, не могли поднять святые мощи, пока Феодосий не отправил послание к святителю Иоанну, в котором смиренно просил у него прощения за себя и за свою мать.Церковные песнопения на праздник в честь перенесения мощей Иоанна Златоуста написаны в IX веке.ИмениныПо церковному календарю 9 февраля именины отмечают Дмитрий, Иван и Петр.Материал подготовлен на основе открытых источников

