https://sputnik-georgia.ru/20260209/kreml-schitaet-dostignutye-v-ankoridzhe-dogovorennosti-kraeugolnymi-297055034.html

Кремль считает достигнутые в Анкоридже договоренности краеугольными

Кремль считает достигнутые в Анкоридже договоренности краеугольными

Sputnik Грузия

Москва не хочет публично вдаваться в детали договоренностей в Абу-Даби, переговоры нужно вести в закрытом режиме, заявил Песков 09.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-09T15:28+0400

2026-02-09T15:28+0400

2026-02-09T17:39+0400

россия

в мире

политика

москва

сша

аляска

дмитрий песков

владимир путин

обострение ситуации вокруг украины

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/13/271478935_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_4292efbfffd79b1a448f1c18e206a9d6.jpg

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Договоренности России и США на саммите на Аляске могут привести к завершению конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Песков уточнил, что Москва не хочет публично вдаваться в детали договоренностей, переговоры нужно вести в закрытом режиме.Работа по урегулированию ситуации продолжается, добавил представитель Кремля.В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. На них обсудили нерешенные вопросы мирного плана, предложенного США.По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.Переговорам в ОАЭ предшествовала встреча президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной на саммите на Аляске, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

москва

сша

аляска

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, в мире, политика, москва, сша, аляска, дмитрий песков, владимир путин, обострение ситуации вокруг украины