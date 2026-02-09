https://sputnik-georgia.ru/20260209/kurs-lari-dollar-297007508.html
Курс лари на понедельник – 2,687 GEL/$
Курс лари на понедельник – 2,687 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 по отношению к доллару 09.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-09T09:48+0400
2026-02-09T09:48+0400
2026-02-09T09:48+0400
грузия
экономика
лари
национальный банк грузии
доллары
курс лари к доллару на сегодня в грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/06/268240382_0:0:3497:1967_1920x0_80_0_0_3d51d9cfbfa1bfc5cb49282df8c49e5c.jpg
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 февраля в размере 2,687 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 по отношению к доллару.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/06/268240382_591:0:3320:2047_1920x0_80_0_0_fd5818733d691624773f5877bf785457.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
грузия, экономика, лари, национальный банк грузии, доллары, курс лари к доллару на сегодня в грузии
Курс лари на понедельник – 2,687 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 9 февраля в размере 2,687 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 по отношению к доллару.