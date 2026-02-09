https://sputnik-georgia.ru/20260209/kvaratskheliya-vernulsya-posle-travmy-i-pomog-pszh-razgromit-marsel-297054244.html

Кварацхелия вернулся после травмы и помог "ПСЖ" разгромить "Марсель"

Кварацхелия вернулся после травмы и помог "ПСЖ" разгромить "Марсель"

Кварацхелия получил травму в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла" 09.02.2026

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия вернулся на поле после травмы и сыграл важную роль в убедительной победе парижан над "Марселем" – 5:0. Кварацхелия, получивший травму в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла", вышел на замену в матче 21 тура на 62-й минуте. Уже спустя четыре минуты Усман Дембеле нашел грузинского вингера в штрафной площади соперника. Кварацхелия мощным ударом с лета забил эффектный гол. Финальный счет был зафиксирован на 74-й минуте Ли Кан Ином – 5:0. На последних минутах встречи парижане еще дважды сотрясли перекладину ворот Де Ланге, но счет на табло так и не изменился. После 21 тура Лиги 1 "ПСЖ" набрал 51 очко, обогнав "Ланс" (49) и еще больше увеличив отрыв от "Марселя".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

