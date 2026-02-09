https://sputnik-georgia.ru/20260209/kvaratskheliya-vernulsya-posle-travmy-i-pomog-pszh-razgromit-marsel-297054244.html
Кварацхелия вернулся после травмы и помог "ПСЖ" разгромить "Марсель"
Кварацхелия вернулся после травмы и помог "ПСЖ" разгромить "Марсель"
Sputnik Грузия
Кварацхелия получил травму в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла" 09.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-09T18:55+0400
2026-02-09T18:55+0400
2026-02-09T18:55+0400
спорт
новости
в мире
грузия
хвича кварацхелия
футбол
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1e/293122056_0:64:1081:672_1920x0_80_0_0_33acbe5191ffc558e71361b92704f771.jpg
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия вернулся на поле после травмы и сыграл важную роль в убедительной победе парижан над "Марселем" – 5:0. Кварацхелия, получивший травму в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла", вышел на замену в матче 21 тура на 62-й минуте. Уже спустя четыре минуты Усман Дембеле нашел грузинского вингера в штрафной площади соперника. Кварацхелия мощным ударом с лета забил эффектный гол. Финальный счет был зафиксирован на 74-й минуте Ли Кан Ином – 5:0. На последних минутах встречи парижане еще дважды сотрясли перекладину ворот Де Ланге, но счет на табло так и не изменился. После 21 тура Лиги 1 "ПСЖ" набрал 51 очко, обогнав "Ланс" (49) и еще больше увеличив отрыв от "Марселя".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/04/1e/293122056_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_173a08ce4e1a4be688ce9e322b049759.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, новости, в мире, грузия, хвича кварацхелия, футбол
спорт, новости, в мире, грузия, хвича кварацхелия, футбол
Кварацхелия вернулся после травмы и помог "ПСЖ" разгромить "Марсель"
Кварацхелия получил травму в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла"
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия вернулся на поле после травмы и сыграл важную роль в убедительной победе парижан над "Марселем" – 5:0.
Кварацхелия, получивший травму в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла", вышел на замену в матче 21 тура на 62-й минуте.
Уже спустя четыре минуты Усман Дембеле нашел грузинского вингера в штрафной площади соперника. Кварацхелия мощным ударом с лета забил эффектный гол. Финальный счет был зафиксирован на 74-й минуте Ли Кан Ином – 5:0.
На последних минутах встречи парижане еще дважды сотрясли перекладину ворот Де Ланге, но счет на табло так и не изменился.
После 21 тура Лиги 1 "ПСЖ" набрал 51 очко, обогнав "Ланс" (49) и еще больше увеличив отрыв от "Марселя".