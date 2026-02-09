https://sputnik-georgia.ru/20260209/meliya-predyavleno-novoe-obvinenie--genprokuratura-gruzii-297059763.html

Мелия предъявлено новое обвинение – Генпрокуратура Грузии

Поскольку Мелия отбывает наказание по другому уголовному делу, прокуратура ходатайствует перед судом о назначении предварительного слушания 09.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Одному из лидеров и основателей партии "Ахали", оппозиционному политику Нике Мелия предъявлено еще одно обвинение – на этот раз в неуважении к суду, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры. Расследование, проведенное Министерством внутренних дел, установило, что 10 ноября 2025 года на заседании в Тбилисском городском суде Мелия словесно оскорбил судью. Мелия предъявлено обвинение по части 2 статьи 366 Уголовного кодекса Грузии – "Неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи". Ранее в ноябре Мелия был приговорен к одному году и шести месяцам тюремного заключения за то, что облил судью водой. Срок отбывания наказания отсчитывается с 20 июня 2025 года – cо дня предъявления обвинения. Мелия был задержан в административном порядке 29 мая этого года. На следующий день состоялся судебный процесс по делу о неявке во временную следственную комиссию парламента, где ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Во время выступления на суде Мелия облил водой судью Звиада Швангирадзе. Мелия был признан виновным в невыполнении требования временной следственной комиссии парламента. Он был приговорен к 8 месяцам лишения свободы с лишением права занимать должности в течение 2 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

