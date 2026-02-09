Международное агентство подтвердило позитивные шансы проекта Eagle Hills в Грузии

https://sputnik-georgia.ru/20260209/mezhdunarodnoe-agentstvo-podtverdilo-pozitivnye-shansy-proekta-eagle-hills-v-gruzii--297026938.html

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings положительно оценило ожидания в отношении проекта компании Eagle Hills и его влияния на экономику Грузии, заявил замглавы Минэкономики Грузии Вахтанг Цинцадзе. По мнению агентства, в случае реализации проект будет представлять собой существенный фактор роста инвестиций и среднесрочной уверенности, особенно за счет увеличения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и строительной деятельности. По его словам, все вышесказанное дает прочную основу полагать, что в последующие годы экономический рост будет достаточно высоким, и экономика Грузии будет привлекательной как для международных, так и для местных инвесторов в осуществлении инвестиций.Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Грузии на отметке "BB" со стабильным прогнозом, краткосрочный рейтинг остался на уровне "B".По данным агентства, рейтинг основан на относительно низких доходах и зависимости экономики Грузии от импорта. Проект Eagle Hills Грузия в октябре 2025 года подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов вблизи Тбилиси и в Гонио. Детали сделки Грузия стала акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет владеть 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании.Государство сохранило право совладения землёй, а также потенциально пригодными для строительства активами. Власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск лежит на стороне инвестора.Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами долларов активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

