Международное агентство подтвердило позитивные шансы проекта Eagle Hills в Грузии
Замминистра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе
Арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов вблизи Тбилиси и в Гонио
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings положительно оценило ожидания в отношении проекта компании Eagle Hills и его влияния на экономику Грузии, заявил замглавы Минэкономики Грузии Вахтанг Цинцадзе.
По мнению агентства, в случае реализации проект будет представлять собой существенный фактор роста инвестиций и среднесрочной уверенности, особенно за счет увеличения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) и строительной деятельности.
"S&P подчеркнуло позитивное влияние развития проекта Eagle Hills на экономический рост. Кроме того, в рейтинговой оценке акцент был сделан на рекордном уровне международных валютных резервов по состоянию на 2026 год", – отметил Цинцадзе.
По его словам, все вышесказанное дает прочную основу полагать, что в последующие годы экономический рост будет достаточно высоким, и экономика Грузии будет привлекательной как для международных, так и для местных инвесторов в осуществлении инвестиций.
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сохранило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Грузии на отметке "BB" со стабильным прогнозом, краткосрочный рейтинг остался на уровне "B".
По данным агентства, рейтинг основан на относительно низких доходах и зависимости экономики Грузии от импорта.
Проект Eagle Hills
Грузия подписала инвестиционное соглашение с девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills
Грузия в октябре 2025 года подписала инвестиционное соглашение с крупнейшей арабской девелоперской компанией Emaar Properties/Eagle Hills, а также соглашение о создании совместного предприятия, согласно которым арабский инвестор реализует проекты развития на общую сумму 6,6 млрд долларов вблизи Тбилиси и в Гонио.
Детали сделки
Грузия стала акционером проекта Eagle Hills стоимостью $6,6 млрд и будет владеть 33% акций дочернего предприятия арабской девелоперской компании.
Государство сохранило право совладения землёй, а также потенциально пригодными для строительства активами. Власти не будут участвовать в привлечении капитала, и риск лежит на стороне инвестора.
На эти деньги компания планирует построить новый жилой район на участке площадью 590 гектаров недалеко от Тбилиси, а также создать искусственную бухту, яхт-клуб и новый жилой район на участке площадью 260 гектаров к северу от черноморского курортного города Гонио (АР Аджария).
Emaar Properties – многонациональная девелоперская компания, базирующаяся в Объединенных Арабских Эмиратах. Компания владеет более чем 30 миллиардами долларов активов по всему миру и работает во многих странах Азии, Европы и Северной Америки.