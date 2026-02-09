https://sputnik-georgia.ru/20260209/negativ-pozadi--gruziya-otkryta-k-dialogu-s-ssha-chto-obsuzhdal-kavelashvili-s-rubio-i-vensom-297048902.html

Негатив позади – Грузия открыта к диалогу с США! Что обсуждал Кавелашвили с Рубио и Вэнсом

Негатив позади – Грузия открыта к диалогу с США! Что обсуждал Кавелашвили с Рубио и Вэнсом

Вице-президент США пообещал президенту Грузии начало работы над возобновлением отношений между Тбилиси и Вашингтоном в скором времени 09.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Отношения Грузии с США должны начинаться с "чистого листа" после негативного периода при предыдущей администрации, при этом Тбилиси открыт к диалогу и готов выстраивать сотрудничество с учетом национальных интересов обеих стран, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.Кавелашвили заявил, что на следующий день после открытия Олимпийских игр на торжественном приеме в Италии были присутствовали только главы государств. Мероприятие дало возможность неформально пообщаться с зарубежными политиками, в том числе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и с госсекретарем США Марко Рубио, а встречи прошли в позитивном и открытом ключе."Мы подчеркнули важность наших отношений, отметили, что мы открыты и искренни, и сегодня говорим то же самое, что и раньше. Наша страна отличается тем, что не действует в режиме чужих позиций и ожиданий. У нас есть своя повестка, свои вызовы, национальные интересы, а также политические, социальные и экономические вопросы, над которыми мы работаем ежедневно – и это ценят", – отметил Кавелашвили о беседе с Марко Рубио.Президент подчеркнул, что предыдущая администрация США пыталась изменить политический климат в Грузии. Именно из-за этого большого негатива отношения были полностью изменены и повреждены, отметил Кавелашвили.Кавелашвили также отметил совпадение позиций новой администрации США в отношении ряда международных организаций с предыдущими оценками грузинских властей, которые считали деятельность этих структур вредной для страны и власти. По его словам, часть политических сил меняет риторику в зависимости от обстоятельств, тогда как грузинские власти придерживаются последовательной позиции и рассчитывают на перезапуск отношений с США.Комментируя встречу с Джей Ди Вэнсом, Кавелашвили заявил, что состоялся короткий рабочий разговор, в ходе которой он заявил, что хорошо информирован о Грузии и что отношения обязательно будут обновлены."С его стороны прозвучало, что да, они владеют информацией и обязательно произойдет более тесное обновление отношений. В мире происходит много процессов, он отметил, что они информированы, получают еще больше информации и обязательно постараются возобновить отношения с нами", – заявил Кавелашвили.Грузия и СШАОтношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.Ограничения (но уже финансовые) со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

