Несчастный случай в Ткибули – в шахте погиб рабочий

По информации МВД, начато расследование по статье 240 Уголовного кодекса "Нарушение правил техники безопасности" 09.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Рабочий погиб в результате несчастного случая на шахте "Дзидзигури" в городе Ткибули (регион Имерети), сообщил телеканал "Рустави 2". По информации МВД, начато расследование по статье 240 Уголовного кодекса "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Первоначально сведения о трагедии распространила в социальных сетях страница "Магароэли". В Ткибули две действующие угольные шахты – "Миндели" и "Дзидзигури". В 2022 году в результате взрыва на шахте Миндели в городе Ткибули пострадали 9 человек. Один из них скончался после госпитализации, остальные были доставлены на лечение в Тбилиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

