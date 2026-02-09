https://sputnik-georgia.ru/20260209/posledovatelnost-dala-rezultaty--glava-mid-o-vneshney-politike-gruzii-297049809.html
Последовательность дала результаты – глава МИД о внешней политике Грузии
Последовательность дала результаты – глава МИД о внешней политике Грузии
Sputnik Грузия
По словам главы МИД, достигнутые результаты позволяют стране продолжать реализацию внешнеполитического курса в соответствии с национальными интересами 09.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-09T15:55+0400
2026-02-09T15:55+0400
2026-02-09T15:55+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
мака бочоришвили
украина
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/05/296973173_0:384:1392:1167_1920x0_80_0_0_aef7535887e34183db1ff80ae70a00dc.jpg
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузия смогла укрепить свои позиции на международной арене благодаря последовательной внешней политике и шагам правительства, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили перед отбытием в Будапешт. "Когда наша страна фактически оказалась в эпицентре и стала объектом особой атаки со стороны внешних акторов и вмешательств, крайне важно было проводить последовательную политику. Благодаря шагам, предпринятым правительством Грузии, и последовательной политике сегодня страна стоит гораздо крепче и лучше позиционируется, в том числе на международной арене", – заявила Бочоришвили. По словам главы МИД, достигнутые результаты позволяют стране продолжать реализацию внешнеполитического курса в соответствии с национальными интересами. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/05/296973173_0:253:1392:1297_1920x0_80_0_0_cbadbd06d7b38da704347124a0c322ab.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, мака бочоришвили, украина
политика, грузия, новости, тбилиси, мака бочоришвили, украина
Последовательность дала результаты – глава МИД о внешней политике Грузии
По словам главы МИД, достигнутые результаты позволяют стране продолжать реализацию внешнеполитического курса в соответствии с национальными интересами
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузия смогла укрепить свои позиции на международной арене благодаря последовательной внешней политике и шагам правительства, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили перед отбытием в Будапешт.
"Когда наша страна фактически оказалась в эпицентре и стала объектом особой атаки со стороны внешних акторов и вмешательств, крайне важно было проводить последовательную политику. Благодаря шагам, предпринятым правительством Грузии, и последовательной политике сегодня страна стоит гораздо крепче и лучше позиционируется, в том числе на международной арене", – заявила Бочоришвили.
По словам главы МИД, достигнутые результаты позволяют стране продолжать реализацию внешнеполитического курса в соответствии с национальными интересами.
"Нам удалось защитить наши национальные интересы, и сегодня мы предпринимаем те внешнеполитические шаги, которые необходимы для лучшего позиционирования страны, укрепления суверенитета и достижения целей, связанных с безопасностью Грузии, стабильным развитием и экономическим благополучием",– подчеркнула она.
Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность.