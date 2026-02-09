https://sputnik-georgia.ru/20260209/posledovatelnost-dala-rezultaty--glava-mid-o-vneshney-politike-gruzii-297049809.html

Последовательность дала результаты – глава МИД о внешней политике Грузии

По словам главы МИД, достигнутые результаты позволяют стране продолжать реализацию внешнеполитического курса в соответствии с национальными интересами

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузия смогла укрепить свои позиции на международной арене благодаря последовательной внешней политике и шагам правительства, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили перед отбытием в Будапешт. "Когда наша страна фактически оказалась в эпицентре и стала объектом особой атаки со стороны внешних акторов и вмешательств, крайне важно было проводить последовательную политику. Благодаря шагам, предпринятым правительством Грузии, и последовательной политике сегодня страна стоит гораздо крепче и лучше позиционируется, в том числе на международной арене", – заявила Бочоришвили. По словам главы МИД, достигнутые результаты позволяют стране продолжать реализацию внешнеполитического курса в соответствии с национальными интересами. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

