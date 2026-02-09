https://sputnik-georgia.ru/20260209/s-chistogo-lista-gruziya-zhdet-vosstanovleniya-strategicheskogo-partnerstva-s-ssha-297056591.html

С чистого листа: Грузия ждет восстановления стратегического партнерства с США

С чистого листа: Грузия ждет восстановления стратегического партнерства с США

09.02.2026

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Грузия желает восстановить стратегическое партнерство с США с чистого листа, имея перед собой конкретный путеводитель, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ответ на вопрос журналиста на брифинге в администрации правительства. Президент Грузии Михаил Кавелашвили сообщил, что на следующий день после открытия Олимпийских игр в Милане неформально пообщаться с зарубежными политиками, в том числе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио. По словам Кавелашвили, в ходе короткого рабочего разговора американская сторона дала понять, что отношения обязательно будут обновлены. По словам премьера, слова Госсекретаря Рубио звучат оптимистично, и власти Грузии будут дожидаться развития событий. "Послание господина Рубио дает нам основания для оптимизма. Нам следует дождаться развития событий. Наша сторона выразит полную открытость в отношении восстановления стратегического партнерства", – заявил Кобахидзе. Грузия и США Отношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действующее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции. Ограничения (но уже финансовые) со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии". После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключении нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

