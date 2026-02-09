https://sputnik-georgia.ru/20260209/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-gruzino-rossiyskoy-granitse-zakryta-297051042.html
Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта
Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта
Sputnik Грузия
ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России 09.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-09T13:43+0400
2026-02-09T13:43+0400
2026-02-09T14:30+0400
общество
грузия
новости
верхний ларс
гудаури
армения
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/0d/296611323_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_36de7a05b4ded03f6d7234ed5bf232e5.jpg
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП "Верхний Ларс"), запрещено из-за высокого уровня лавиноопасности, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста) – Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. На участке Млета–Гудаури движение транспорта осуществляется в безостановочном режиме. Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги – Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
верхний ларс
гудаури
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/01/0d/296611323_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_805094df7510bf7ee174b03fe3a50394.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
общество, грузия, новости, верхний ларс, гудаури, армения
общество, грузия, новости, верхний ларс, гудаури, армения
Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта
13:43 09.02.2026 (обновлено: 14:30 09.02.2026)
ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП "Верхний Ларс"), запрещено из-за высокого уровня лавиноопасности, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии.
Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста) – Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
На участке Млета–Гудаури движение транспорта осуществляется в безостановочном режиме.
Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги – Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.