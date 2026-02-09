https://sputnik-georgia.ru/20260209/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-gruzino-rossiyskoy-granitse-zakryta-297051042.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к грузино-российской границе закрыта

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП "Верхний Ларс"), запрещено из-за высокого уровня лавиноопасности, сообщили в департаменте автомобильных дорог Грузии. Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста) – Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. На участке Млета–Гудаури движение транспорта осуществляется в безостановочном режиме. Трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги – Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

