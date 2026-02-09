https://sputnik-georgia.ru/20260209/verkhniy-lars-segodnya-doroga-v-napravlenii-rossii-otkrylas-dlya-legkovykh-avtomobiley-297057390.html
Верхний Ларс сегодня: дорога в направлении России открылась для легковых автомобилей
09.02.2026
2026-02-09T19:18+0400
2026-02-09T19:18+0400
2026-02-09T20:09+0400
19:18 09.02.2026 (обновлено: 20:09 09.02.2026)
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Движение транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе, восстановлено для легковых автомобилей, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
Ограничения на дороге международного значения Мцхета–Степанцминда–Ларс были введены с утра 9 февраля.
По информации Агентства окружающей среды, на участке Гудаури (Поста) – Коби сохраняется ограничение на движение грузовых автомобилей.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" – "Верхний Ларс" является единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.