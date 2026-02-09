https://sputnik-georgia.ru/20260209/vlasti-gruzii-peredumali-obedinyat-dva-krupneyshikh-vuza-strany-297055357.html

Власти Грузии передумали объединять два крупнейших вуза страны

Власти Грузии передумали объединять два крупнейших вуза страны

Sputnik Грузия

Решению предшествовала встреча премьер-министра Грузии с ректором, профессорами и преподавателями ГТУ 09.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-09T17:55+0400

2026-02-09T17:55+0400

2026-02-09T18:22+0400

грузия

новости

общество

ираклий кобахидзе

тбилисский государственный университет

образование в грузии

реформа системы образования в грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282980757_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_a770bdd1673c3da8ce4955399783b961.jpg

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Слияния Грузинского технического и Тбилисского государственного университетов больше не планируется, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства. Правительство Грузии 29 января объявило о планируемом объединении Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета под названием "Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили". По словам премьера, в соответствии с принципом "один город – один факультет" Грузинский технический университет будет преобразован в исключительно технический вуз, что являлось одним из главных направлений новой концепции высшего образования.Прием на нетехнические специальности в ГТУ больше не будет проводиться с нового учебного года. Решению предшествовала встреча премьер-министра Грузии с ректором, профессорами и преподавателями ГТУ. Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили – старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Грузии, центр науки и культуры. Основан в феврале 1918 года. В ТГУ семь факультетов, где обучается 22 тысячи студентов. Грузинский технический университет был основан в 1922 году на базе политехнического факультета Тбилисского государственного университета. В нем 11 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов. И ТГУ, и ГТУ включены в мировой рейтинг университетов Times Higher Education. В рейтинге 2026 года оба университета занимают место 1501+.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе, тбилисский государственный университет , образование в грузии, реформа системы образования в грузии