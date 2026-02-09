https://sputnik-georgia.ru/20260209/vlasti-gruzii-peredumali-obedinyat-dva-krupneyshikh-vuza-strany-297055357.html
Власти Грузии передумали объединять два крупнейших вуза страны
Власти Грузии передумали объединять два крупнейших вуза страны
09.02.2026
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Слияния Грузинского технического и Тбилисского государственного университетов больше не планируется, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства. Правительство Грузии 29 января объявило о планируемом объединении Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета под названием "Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили". По словам премьера, в соответствии с принципом "один город – один факультет" Грузинский технический университет будет преобразован в исключительно технический вуз, что являлось одним из главных направлений новой концепции высшего образования.Прием на нетехнические специальности в ГТУ больше не будет проводиться с нового учебного года. Решению предшествовала встреча премьер-министра Грузии с ректором, профессорами и преподавателями ГТУ. Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили – старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Грузии, центр науки и культуры. Основан в феврале 1918 года. В ТГУ семь факультетов, где обучается 22 тысячи студентов. Грузинский технический университет был основан в 1922 году на базе политехнического факультета Тбилисского государственного университета. В нем 11 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов. И ТГУ, и ГТУ включены в мировой рейтинг университетов Times Higher Education. В рейтинге 2026 года оба университета занимают место 1501+.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Слияния Грузинского технического и Тбилисского государственного университетов больше не планируется, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге в администрации правительства.
Правительство Грузии 29 января объявило о планируемом объединении Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета под названием "Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили".
"Мы пришли к решению, что Технический университет не будет объединен с Государственным университетом", – заявил Кобахидзе.
По словам премьера, в соответствии с принципом "один город – один факультет" Грузинский технический университет будет преобразован в исключительно технический вуз, что являлось одним из главных направлений новой концепции высшего образования.
Прием на нетехнические специальности в ГТУ больше не будет проводиться с нового учебного года.
"В будущем в Техническом университете будут преподаваться только те дисциплины, которые преподавались в Грузинском техническом университете до 1990-х годов и были включены в соответствующую программу", – заявил Кобахидзе.
Решению предшествовала встреча премьер-министра Грузии с ректором, профессорами и преподавателями ГТУ.
Тбилисский государственный университет имени Иване Джавахишвили – старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Грузии, центр науки и культуры. Основан в феврале 1918 года. В ТГУ семь факультетов, где обучается 22 тысячи студентов.
Грузинский технический университет был основан в 1922 году на базе политехнического факультета Тбилисского государственного университета. В нем 11 факультетов, на которых обучаются около 25 тысяч студентов.
И ТГУ, и ГТУ включены в мировой рейтинг университетов Times Higher Education. В рейтинге 2026 года оба университета занимают место 1501+.