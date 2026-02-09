https://sputnik-georgia.ru/20260209/voyna-i-odnopolye-braki---za-chto-bryussel-pokhvalil-by-gruziyu-po-mneniyu-siyyarto-297058593.html

Война и однополые браки – за что Брюссель похвалил бы Грузию по мнению Сийярто

Поскольку Грузия не хочет делать ничего из вышеперечисленного, не стоит ожидать похвалы от Брюсселя, заявил глава МИД Венгрии 09.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 9 фев — Sputnik. Брюссель хвалил бы Грузию, если бы власти страны отказались от суверенитета, согласились на однополые браки и ввязались в войну, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на совместном брифинге со своим грузинским коллегой Макой Бочоришвили. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили находится с официальным визитом в Венгрии, где выступит на международной конференции "Будапештский глобальный диалог". Кроме встречи со своим венгерским коллегой, Бочоришвили обсудит ряд вопросов со спикером Национального собрания Венгрии Ласло Кевером. По его словам, поскольку Грузия не хочет делать ничего из вышеперечисленного, не стоит ожидать похвалы от Брюсселя. "Суверенные и патриотичные, консервативные правительства, представляющие национальные интересы, не могут доверять Брюсселю. Мы – те самые счастливые государства. Потому что у вас в Грузии такое правительство, как и в Венгрии, – нами управляют наши правительства, а не Брюссель", – отметил Сийярто. По его словам, венгры всегда будут поддерживать Грузию. В свою очередь глава МИД Грузии отметила, что грузино-венгерские отношения развиваются очень хорошо – они уже очень прочные и крепкие. "Мы установили сотрудничество на высоком уровне – на уровне премьер-министров, – и ежегодно проводим встречи, которые определяют сотрудничество в различных направлениях. Мы прилагаем усилия для сотрудничества в направлении общих интересов", – заявила Бочоришвили. Она также отметила, что постоянная работа и сотрудничество по защите суверенитета имеют очень важное значение. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус кандидата Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан Грузии задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав ее "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

