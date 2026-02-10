https://sputnik-georgia.ru/20260210/297079514.html

Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет

Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет

Sputnik Грузия

Подобным образом большинство комментаторов, включая крупнейшие западные СМИ, уцепились за хвост Лаврова, не понимая, что у всей этой истории есть длиннющий... 10.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-10T18:15+0400

2026-02-10T18:15+0400

2026-02-10T18:15+0400

политика

россия

в мире

украина

сша

донбасс

сергей лавров

дональд трамп

владимир путин

мид россии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/0a/297079697_831:237:3145:1539_1920x0_80_0_0_c10592cb28aec584245af5bab299be84.jpg

Реакция международной инфосферы на заявления главы МИД России Сергея Лаврова по поводу ситуации с "духом Анкориджа" — это восхитительный ремейк классического анекдота про слепых, которые пытались понять, что такое слон, причем один ощупывал ухо, другой — ногу, а третий — хвост, пишет колумнист РИА Новости. Кирилл Стрельников. Больше всего мощное экспертное сообщество зацепили слова главы МИД России, о том, что задача по урегулированию должна была бы уже давно решиться, однако "пока на практике все выглядит наоборот". Также было сказано, что "российская сторона приняла предложение США по Украине во время встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже", но по факту воз и ныне там, а то и еще дальше от точки старта.Большое количество комментаторов и обозревателей по обе стороны экрана на этих словах порвало, и из дырок со свистом начал улетучиваться дух Анкориджа, смешиваясь с атмосферой Минска. И по границе между США и Россией начали массово увядать любовные помидоры.А если прибавить в этот чудо-микс статейки вроде публикации The Telegraph "Путинская экономика войны на грани схлопывания" и заявления Зеленского типа "США дали России и Украине дедлайн для завершения конфликта до июля, а иначе беда", то кому-то могло показаться, что Россию кинули, а потом беспардонно прижали к стене. Эта версия больше всего нравится обитателям Украины, которые все еще верят в парад ВСУ на Красной площади, а также отечественным всепропальщикам и явамдавноговорильщикам.Чтобы немного прийти в себя, нужно вспомнить вчерашние слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова ("Прорыв в урегулировании на Украине возможен только при соблюдении договоренностей, достигнутых в Анкоридже"), а также прошедшую почти незамеченной фразу Лаврова о том, что "нацистские основы (на Украине — Sputnik) должны быть ликвидированы", причем защита русских и русскоязычных будет гарантирована и в Крыму, и на Донбассе, и в Новороссии.С этим нужно смешать, но не взбалтывать пару чрезвычайно говорящих моментов.Вчера в прямом эфире с комитетом по международным отношениям британского парламента несколько часов отпахал целый мэр Киева по фамилии Кличко, и все, что не было мычанием или завываниями, сводилось к одному: спасите. По словам Кличко, "они борются за выживание", в войне у России "нет правил". И вообще, "вся Восточная Украина уничтожена" — и "это геноцид".А что такое, ведь все же в палатках согрелись лучами потужности, пока украинское ППО все до единого русские пепелацы сбивало?И почему, например, просто в конвульсиях бьется искренне "любящий" Россию ресурс CNN, где утверждается, что "энергосистема Украины не выдерживает ударов по военным объектам"? Мало того: оказывается, "российские войска доработали свои беспилотники и ракеты для нанесения максимального ущерба — в том числе оснащают дроны системы "Герань" минами и кассетными боеприпасами".И почему издание Financial Times в итоге проговорилось, что "в январе 2026 года российские удары по энергосистеме Украины оказались чрезвычайно эффективными из-за острого дефицита ракет PAC-3 для комплексов Patriot", и признало, что "украинские пусковые установки Patriot часто стояли пустыми, не имея возможности перехватывать баллистические ракеты, что позволило России наносить точечные удары по ключевым электростанциям и подстанциям практически без противодействия"?Дело в том, что резкий разворот в стратегии ведения СВО за последние недели как раз и стал главным ответом на попытки США продавливать Россию, как ранее своих вассалов. Про эти попытки непривычно правдиво написал Newsweek: "Администрация Трампа стала использовать сочетание экономических возможностей и финансового давления, чтобы склонить Россию к заключению мира на Украине, рекламируя возможные инвестиции и вводя санкции. Экономическое сотрудничество с США — это одна из морковок, которые подвесили перед лицом России".Нет сомнений, что за закрытыми дверями, помимо публичного заявления Лаврова, было донесено, что мы — не Гренландия и не Франция, где после оплеух просто надевают темные очки. И если вы совсем случайно позабыли, о чем мы изначально договаривались, либо теперь откровенно не хотите держать слово, то наши более чем щедрые предложения по Украине тоже больше не действуют (спросите Кличко). И теперь никаких самоограничений Донбассом: теперь будет защищена вся Новороссия. Вы что-то там говорили про дедлайны?Забавно, что сразу после заявлений Лаврова в открытый эфир постучался посол США при НАТО Уитакер, который категорически опроверг слова Зеленского о том, что США определили для мирных переговоров по Украине жесткие сроки: "Мы хотим, чтобы обе стороны объединились и заключили мирное соглашение. Мы бы предпочли, чтобы это произошло как можно скорее. <…> Дедлайны в таких условиях очень опасны".А вы попробуйте надавить посильнее: вдруг на этот раз выпадут три семерки — и территориальный торг по Украине окончательно прекратится из-за прекращения ее самой?Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

украина

сша

донбасс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, россия, в мире, украина, сша, донбасс, сергей лавров, дональд трамп, владимир путин, мид россии, cnn, аналитика, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины