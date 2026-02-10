Аэропорты Грузии начали год с двузначного роста пассажиропотока

https://sputnik-georgia.ru/20260210/aeroporty-gruzii-nachali-god-s-dvuznachnogo-rosta-passazhiropotoka-297049986.html

В 2025 году авиационный сектор продемонстрировал рекордный рост по всем основным направлениям воздушного движения, и текущий год обещает сохранить тенденцию

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Пассажиропоток в аэропортах Грузии в январе 2026 года увеличился на 16%, а общее количество рейсов – на 16,17% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, говорится в сообщении Минэкономики. Кроме того, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем грузоперевозок увеличился на 38%. В первом месяце текущего года грузинские аэропорты обслужили 613,9 тысячи пассажиров. Распределение по международным аэропортам страны выглядит следующим образом: Объем грузов, перевезенных в январе 2026 года, составил 3 147,16 тонны – на 38,75% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Увеличился также показатель использования грузинского воздушного пространства – на 9,56%. В общей сложности за первый месяц 2026 года было зафиксировано 24 387 рейсов. В 2025 году авиационный сектор продемонстрировал рекордный рост по всем основным направлениям воздушного движения. В прошлом году грузинские аэропорты обслужили 8,5 миллиона пассажиров, что стало рекордным показателем пассажиропотока для страны. Прошлый год также стал рекордным по количеству выполненных рейсов – за год в грузинских аэропортах было совершено 38 218 рейсов, что на 17,5% больше, чем в 2024 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

