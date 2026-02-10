https://sputnik-georgia.ru/20260210/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii--zaderzhany-grazhdane-ukrainy-i-irana-297067162.html
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержаны граждане Украины и Ирана
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержаны граждане Украины и Ирана
Sputnik Грузия
Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств 10.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-10T17:18+0400
2026-02-10T17:18+0400
2026-02-10T17:18+0400
грузия
происшествия
новости
тбилиси
иран
украина
тбилисский международный аэропорт
наркопреступления в грузии
наркоторговля
наркополитика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_34303e3ed586d7c027af102cfe08a88f.jpg
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Граждане Украины и Ирана задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Гражданин Ирана был задержан в Тбилисском международном аэропорту с крупной партией наркотиков. Задержанному 36 лет. Он обвиняется в незаконной покупке, хранении и ввозе в Грузию особо крупного количества наркотических средств. В ручной клади иностранца обнаружили таблетки, содержащие психотропные вещества, спрятанные в герметично закрытых банках, а также 1,3 кг марихуаны. Ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Что касается задержанного гражданина Украины, то его арестовали в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотиков. В ходе досмотра полиция обнаружила 30 упаковок марихуаны, предназначенной для реализации. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
иран
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/08/250825092_138:0:2363:1669_1920x0_80_0_0_c0892f0f125ea77045a297ffd9e4621e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, тбилиси, иран, украина, тбилисский международный аэропорт, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики
грузия, происшествия, новости, тбилиси, иран, украина, тбилисский международный аэропорт, наркопреступления в грузии, наркоторговля, наркополитика, наркотики
Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержаны граждане Украины и Ирана
Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Граждане Украины и Ирана задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Гражданин Ирана был задержан в Тбилисском международном аэропорту с крупной партией наркотиков. Задержанному 36 лет. Он обвиняется в незаконной покупке, хранении и ввозе в Грузию особо крупного количества наркотических средств.
В ручной клади иностранца обнаружили таблетки, содержащие психотропные вещества, спрятанные в герметично закрытых банках, а также 1,3 кг марихуаны. Ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
Что касается задержанного гражданина Украины, то его арестовали в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотиков. В ходе досмотра полиция обнаружила 30 упаковок марихуаны, предназначенной для реализации. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств.
В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков.