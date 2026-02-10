https://sputnik-georgia.ru/20260210/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii--zaderzhany-grazhdane-ukrainy-i-irana-297067162.html

Борьба с наркопреступлениями в Грузии – задержаны граждане Украины и Ирана

Sputnik Грузия

Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств 10.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Граждане Украины и Ирана задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Гражданин Ирана был задержан в Тбилисском международном аэропорту с крупной партией наркотиков. Задержанному 36 лет. Он обвиняется в незаконной покупке, хранении и ввозе в Грузию особо крупного количества наркотических средств. В ручной клади иностранца обнаружили таблетки, содержащие психотропные вещества, спрятанные в герметично закрытых банках, а также 1,3 кг марихуаны. Ему грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Что касается задержанного гражданина Украины, то его арестовали в Тбилиси по обвинению в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотиков. В ходе досмотра полиция обнаружила 30 упаковок марихуаны, предназначенной для реализации. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Практически ежедневно МВД Грузии сообщает о задержаниях иностранцев и изъятии крупных партий наркотических средств. В Грузии в рамках ужесточения наркополитики в 2025 году были внесены поправки в Уголовный и Административный кодексы, которые окончательно разделили вопросы хранения и реализации наркотических средств, ужесточив наказания за продажу наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

