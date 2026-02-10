https://sputnik-georgia.ru/20260210/borba-s-nelegalami-v-gruzii-iz-strany-vydvorili-80-inostrantsev-297066808.html
Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили 80 иностранцев
Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили 80 иностранцев
Sputnik Грузия
Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований, отмечают в ведомстве 10.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-10T19:11+0400
2026-02-10T19:11+0400
2026-02-10T19:11+0400
грузия
новости
происшествия
индия
турция
тбилиси
мвд грузии
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_74b73a95dc7b74b4853cf59e1134b988.jpg
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Сотрудники департамента миграции в течение нескольких дней задержали и выдворили из страны 80 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД. Среди задержанных – граждане Турции, России, Индии, Ирана, Азербайджана, Египта, Туркменистана, Пакистана, Узбекистана, Нигерии, Бангладеш, Израиля, Ирака, Иордании, Непала, Кот-д'Ивуара, Судана, Таджикистана, Филиппин и Шри-Ланки. Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
индия
турция
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249458138_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_b6bffb79b9093d129227288bdda74250.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, индия, турция, тбилиси, мвд грузии, общество
грузия, новости, происшествия, индия, турция, тбилиси, мвд грузии, общество
Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили 80 иностранцев
Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Сотрудники департамента миграции в течение нескольких дней задержали и выдворили из страны 80 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД.
Среди задержанных – граждане Турции, России, Индии, Ирана, Азербайджана, Египта, Туркменистана, Пакистана, Узбекистана, Нигерии, Бангладеш, Израиля, Ирака, Иордании, Непала, Кот-д'Ивуара, Судана, Таджикистана, Филиппин и Шри-Ланки.
Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований.
В соответствии с действующим законодательством депортированным лицам въезд в Грузию запрещен. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.
Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно.