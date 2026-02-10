https://sputnik-georgia.ru/20260210/borba-s-nelegalami-v-gruzii-iz-strany-vydvorili-80-inostrantsev-297066808.html

Борьба с нелегалами в Грузии: из страны выдворили 80 иностранцев

Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований, отмечают в ведомстве 10.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Сотрудники департамента миграции в течение нескольких дней задержали и выдворили из страны 80 иностранцев, незаконно находившихся на территории Грузии, говорится в сообщении на сайте МВД. Среди задержанных – граждане Турции, России, Индии, Ирана, Азербайджана, Египта, Туркменистана, Пакистана, Узбекистана, Нигерии, Бангладеш, Израиля, Ирака, Иордании, Непала, Кот-д'Ивуара, Судана, Таджикистана, Филиппин и Шри-Ланки. Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований. Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезжать в Грузию на срок от 2 до 5 лет. Ограничение на въезд не применяется к иностранцам, покинувшим страну добровольно. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

