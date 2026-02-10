https://sputnik-georgia.ru/20260210/dvoynye-standarty-evropy--kobakhidze-o-dialoge-s-rossiey-i-gruziey-297068868.html

Двойные стандарты Европы – Кобахидзе о диалоге с Россией и Грузией

Двойные стандарты Европы – Кобахидзе о диалоге с Россией и Грузией

Sputnik Грузия

Глава правительства выразил надежду, что после восстановления диалога с Москвой аналогичное общение удастся наладить и с Тбилиси 10.02.2026, Sputnik Грузия

2026-02-10T13:15+0400

2026-02-10T13:15+0400

2026-02-10T13:44+0400

новости

грузия

тбилиси

москва

брюссель

ираклий кобахидзе

эммануэль макрон

еврокомиссия

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/19/295091576_0:165:2048:1317_1920x0_80_0_0_222f30fffec207a9578e7c13cb3fb9a4.jpg

ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Европейская бюрократия демонстрирует двойные стандарты – в то время как прямой диалог с Россией активно обсуждается, с Грузией он до сих пор не налажен, а власти страны обвиняются в "пророссийскости", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что предложил "нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией". Париж восстановил канал для диалога с Москвой "на техническом уровне", сообщил Макрон. Он также выразил надежду, что у ЕС будет "организованный европейский подход" для контактов с Россией. Глава правительства также выразил надежду, что после восстановления диалога с Москвой аналогичное общение удастся наладить и с Тбилиси. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

москва

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, тбилиси, москва, брюссель, ираклий кобахидзе, эммануэль макрон, еврокомиссия, политика